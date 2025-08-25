Mit einer feierlichen Grundsteinlegung hat TUCAI den offiziellen Startschuss für den Bau seines neuen Werkes in Vietnam gegeben. Das Unternehmen setzt damit einen wichtigen Meilenstein in seiner internationalen Wachstumsstrategie.

Das neue Werk unterstreicht TUCAIs Ziel, die weltweite Präsenz weiter auszubauen und die Nähe zu seinen Kunden in Asien zu stärken. Gleichzeitig investiert TUCAI in moderne, nachhaltige Produktionsstrukturen und schafft die Grundlage für künftige Innovationen.

Die Grundsteinlegung in Vietnam ist ein weit mehr als symbolischer Akt.

Sie steht für Vertrauen in unsere Teams, für die Stärke unserer Partnerschaften und für den gemeinsamen Weg in eine erfolgreiche Zukunft.

Das Werk in Vietnam soll nicht nur die Lieferketten optimieren, sondern auch neue Arbeitsplätze schaffen und einen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region leisten.

TUCAI dankt allen Mitarbeitenden, Partnern und Beteiligten, die diesen wichtigen Schritt möglich machen. Mit dem neuen Standort wird ein Fundament gelegt, auf dem die nächsten Jahrzehnte erfolgreicher Unternehmensgeschichte aufbauen können.

Über TUCAI

Die TUCAI Gruppe mit Hauptsitz in Barcelona, Spanien, zählt zu den weltweit führenden Herstellern von flexiblen Anschlussschläuchen. Mit über 60 Jahren Erfahrung steht TUCAI für Qualität, Innovation und Kundennähe.

Die Gruppe betreibt Produktionsstätten in Spanien, Bulgarien, China und künftig auch Vietnam sowie internationale Niederlassungen in Deutschland, Polen, den USA und Fernost.