Pressemeldung

Die Reinigung mit Trockeneis findet in den verschiedensten Industrien immer mehr Anwendung. Überall dort, wo das zurückbleibende Wasser oder Sandpartikel möglicherweise Schäden anrichten könnten, kommt immer häufiger mobile Trockeneisreinigung zum Einsatz. Vom Prinzip her ähnelt sie der Reinigung mit klassischen Hochdruckreinigern. Anstelle von Wasser oder Sandkörnen werden hier jedoch Tockeneispellets mit Hochdruck auf die verschmutzten Flächen gestrahlt. Diese verdampfen binnen kürzester Zeit als CO2 und hinterlassen nur den durch Hochdruck gelösten Schmutz am Einsatzort. Das macht die Trockeneisreinigung besonders materialschonend und gerade für empfindliche oder besonders hochwertige Anlagen oder Materialien interessant wie zum Beispiel die Reinigung von Heizungsrohren oder Kesseln.

Die Basis zur Trockeneisreinigung – die Geräte und das Trockeneis

Im Grundsatz benötigt man bei der Trockeneisreinigung nur drei Komponenten: Einen Trockeneisreiniger, Trockeneispellets oder einen Pelletizer (eine Eismaschine, die CO2-Pellets produziert) und Kühlboxen für den Transport oder die Lagerung ebendieser Pellets. Das Strahlgut für den mobilen Trockeneisstrahler kann man entweder kaufen oder mit einem eigenen Gerät und flüssigem CO2 selbst herstellen. Ein eigener Pelletizer lohnt sich für gewöhnlich nur für gewerbliche Anwender, die sehr regelmäßig und kommerziell mit Trockeneis reinigen. Alternativ kann man die Pellets zur Befüllung heutzutage auch relativ einfach über Onlineportale wie www.trockeneis-kaufen.de bestellen und liefern lassen.

Der Trockeneisreiniger

Im Grunde aufgebaut wie andere Hochdruckstrahler auch, ist der Trockeneisstrahler die Basis aller Trockeneisreinigungen. Er besteht hauptsächlich aus einem Kompressor und einem isolierten Tank für das Trockeneis. Zusätzlich führt ein Schlauch zu einer Strahlpistole mit Düse, durch die Druckluft und Pellets in Richtung Schmutz befördert werden. Die so beschleunigten Pellets erreichen so Geschwindigkeiten von über 150 Metern pro Sekunde, bevor sie auf die verschmutzten Oberflächen gelangen. Die niedrigen Temperaturen des Trockeneisstrahls sorgen für zwei zusätzliche, positive Reinigungseffekte. Zum einen, dass Schmutzpartikel bei -78,6 Grad Celsius erstarren, Risse bekommen und sich so noch mehr Schmutz ablöst. Zum anderen, dass die spontane Sublimation der Trockeneispellets für Mikroexplosionen sorgt, die Schmutzpartikel noch effektiver beseitigt.

Kühlboxen für die Trockeneis Lagerung und den Transport

Abhängig vom eingesetzten Trockeneisstrahlgerät beläuft sich der stündliche Trockeneisverbrauch auf ca. 15 – 120 Kilogramm, so dass die meisten Geräte während des Einsatzes häufiger mit neuen Trockeneispellets bevorratet werden müssen. Hier kommen Kühlboxen aus Styropor oder Kunststoff zum Einsatz. Diese müssen ausreichend stark isoliert sein, um den Sublimationsprozess bestmöglich zu verlangsamen. Ähnlich dem Schmelzen von Wassereis führt Wärme von außen dazu, dass Trockeneis verdampft. Hier gilt: je geringer die Gesamtmenge an Trockeneis, desto schneller verflüchtigt sich das CO2. Bei Lagerung in Styroporboxen und 20 °C Außentemperatur liegt der Verlust von 10 kg Pellets nach 24 Stunden bei etwa 27 % (von 10 kg auf 7,3 kg). Eine Box mit 20 kg verliert in der gleichen Zeit nur etwa 15,5 %, bei einem massiven Trockeneisblock von 28 kg reduziert sich die Sublimation sogar auf 9 %. Daraus ergibt sich eine gewisse Notwendigkeit, das Trockeneis möglichst schnell und bedarfsgerecht zu verwenden, um die Verluste so gering wie möglich zu halten.

Trockeneis Pelletizer für die gewerbliche Anwendung

Geht es um die regelmäßige Anwendung, beziehungsweise um die gewerbliche Nutzung der Trockeneisreiniger, rentiert sich die Eigenproduktion der Pellets. Diese Geräte, auch Pelletierer genannt, produzieren das Strahlgut für den Hochdruckreiniger nach Bedarf. Flüssiges Kohlendioxid wird aus Gasflaschen in das Gerät geleitet, wo sich das Gas schnell ausdehnt, an Druck verliert und dadurch sehr stark abkühlt. Der so entstehende CO2-Schnee wird durch Pressen im Pelletierer zu einsatzfähigen Größen verdichtet, die aus dem Vorratsbehälter direkt entnommen und verwendet werden können. Das hat den großen Vorteil, dass längere Transportwege entfallen und der oben beschriebene Verlust an Trockeneis durch Sublimation minimiert wird.

Anwendung der Trockeneisreinigung – Funktion, Vorteile und Kosten

Grundsätzlich lassen sich Trockeneisstrahler für alle Bereiche nutzen, bei denen Hochdruckreiniger angewandt werden. Sie bieten im Vergleich allerdings den unschätzbaren Vorteil, dass neben dem gelösten Schmutz keine Rückstände wie Wasser oder feiner Sand nach der Reinigung zurückbleiben. Das macht den Einsatz in der Automobilindustrie sehr interessant, aber auch wasserempfindliche Werkstoffe wie Holz oder feuchtigkeitsempfindliche Fassaden, Wände oder Heizungsrohren oder Kesseln lassen sich so problemlos und schonend reinigen.

Trockeneisreiniger mieten oder kaufen? Die Betriebskosten im Überblick

Die Anschaffungskosten für mobile Trockeneisreiniger sind ungleich höher als für vergleichbare Hochdruckreiniger, die mit Wasser funktionieren. Einfachere Strahlgeräte sind ungefähr ab 4.000 Euro erhältlich, leistungsstärkere Trockeneisstrahler kosten hingegen schon 12.000 bis 20.000 Euro. Geht es beispielsweise um die jährliche Reinigung von Maschinen, die Restaurierung eines Autos oder saisonale Vorbereitung eines Bootes, rentiert sich die Anschaffung eines solchen Trockeneisreinigers vermutlich nicht. Die Mietkosten für einen Trockeneisstrahler belaufen sich, je nach Leistung, auf etwa 50 bis 200 Euro. Zusätzlich kann man bei entsprechender Abnahmemenge mit etwa mit 3 Euro pro Kilogramm Trockeneis kalkulieren.

Die Alternative: Trockeneisreinigung beauftragen

Beauftragt man einen externen Dienstleister, hängen die Trockeneisreinigung Kosten stark vom Einsatzbereich ab. So kann man ungefähr mit Kosten von 100 bis 300 Euro die Stunde rechnen. Bei der Fassadenreinigung wird häufig pro Quadratmeter abgerechnet, hier beginnen die Kosten der Trockeneisreinigung bei 20 bis 30 Euro für leichte Verschmutzung der Fassade bis hin zu 100 bis 120 Euro pro qm bei der Entfernung von Farben oder Lacken. Hier gilt allerdings immer, dass sich die Kosten im individuellen Fall unterscheiden und man sich Angebote erstellen lassen und vergleichen sollte.

Trockeneisreinigung – Für wen lohnt es sich?

Die mobile Trockeneisreinigung lohnt sich in der Regel dann, wenn die zu reinigenden Objekte kein Wasser oder Sand vertragen würden. Die ist häufig bei höherwertigen, empfindlichen technischen Anlagen oder in der Autoindustrie der Fall, aber auch Holz oder Fassaden lassen sich so deutlich schadloser reinigen. Die Mehrkosten der Trockeneisreinigung, im Vergleich zu konventionellen Reinigungsmethoden, rechnen sich häufig über die längere Haltbarkeit der bei der Reinigung geschonten Flächen. Für den privaten Gebrauch rechnet sich der Kauf entsprechender Trockeneisreiniger in den meisten Fällen nicht, dort ist die Trockeneisreiniger Miete zumeist die günstigere Wahl. Gewerbliche Anwender hingegen können je nach Verwendung von den zahlreichen Vorteilen eines Kaufgeräts profitieren.