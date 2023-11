Das Infrarot-Tablet WimTec REMOTE in der zweiten Generation liegt mit 8‘‘ noch besser in der Hand und bringt eine höhere Performance sowie ein besseres Display mit sich.

Durch das drahtlos verbundene Infrarot-Modul verfügt das Tablet in der zweiten Generation über eine höhere Akkulaufzeit als sein Vorgängermodell. Mittels Ladekabel lassen sich Tablet und Infrarot-Modul unabhängig voneinander laden. Dank verbesserter Hardware macht die Performance einen deutlichen Sprung. Dies zeigt sich in einer schnelleren Bedienung und folglich mehr Effizienz bei der täglichen Arbeit. Zur Anlagendokumentation können alle Daten wie Vorlagen, Einstellungen oder Geräteinformationen wie bisher auf die eingelegte microSD-Karte gespeichert werden. Neu ist, dass die Karte zum Datentransfer nicht mehr entnommen werden muss, sondern das Tablet direkt mittels USB an einen PC oder Mac angeschlossen werden kann. Neben der microSD-Karte bietet das Tablet einen Steckplatz für eine SIM-Karte. So kann auch ohne WLAN ein Internetzugang hergestellt werden.

Rechtssichere Dokumentation, zeitsparend, komfortabel

Die VDI/DVGW Richtlinie 6023 fordert einen vollständigen Wasseraustausch in der Trinkwasser-Installation binnen 72 Stunden. WimTec REMOTE ist die ideale Lösung den bestimmungsgemäßen Betrieb lückenlos zu dokumentieren. Das Tablet ermöglicht es verantwortlichen Gebäudetechnikern die Parameter sämtlicher Funktionen unkompliziert und wertgenau einzustellen, zu steuern und auszulesen, ohne auch nur eine Armatur öffnen zu müssen. Die Verbindung zwischen WimTec REMOTE und der Wasserabgabestelle erfolgt über eine spezielle Infrarotschnittstelle. Da nur WimTec HyPlus Produkte mit diesem System ausgestattet sind, ist sie absolut sicher. Ein Zugriff mit herkömmlichen Smartphones oder Tablets ist ausgeschlossen.

Betreiber, Haustechniker und Installateure profitieren von einer satten Zeitersparnis und optimierten Arbeitsabläufen. Ob Dusche, Wanne, Waschtisch, Küche, WC oder Urinal im Neubau oder im Bestand – mit WimTec REMOTE können Funktionseinstellungen an allen Wasserabgabestellen in Netz- und Batteriebetrieb vorgenommen werden.

Funktionen steuern per Fingertipp

Auch das Auslösen ausgewählter Funktionen wird zum Kinderspiel: der Wartungsstopp oder eine Test-Spülung lassen sich mit WimTec REMOTE einfach per Fingertipp aktivieren. Weiters kann bei der bedarfsgerechten Freispül-Automatik eine tägliche Sperrzeit einfach definiert werden (z. B. von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr), sodass im Gesundheitsbereich die Nachtruhe oder im Schulwesen der Unterricht nicht gestört wird.