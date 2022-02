Pressemeldung

Keime und Bakterien verstecken sich überall, daher müssen Handwerker bereits beim Einbau von Trinkwasseranlagen besonders hygienisch arbeiten. CONTI+ oXan® clean ist hier der ideale Partner: Durch Einsprühen ohne Nachwischen können alle Bauteile direkt bei der Installation desinfiziert werden. Gleichzeitig können alle Arbeits- und Lagerflächen von Bauteilen und Komponenten vor und während der Errichtung der Trinkwasseranlage desinfiziert werden, um eine nachträgliche Kontaktkontaminierung zu vermeiden.

CONTI+ oXan® clean eignet sich auch zur Handhygiene. Die pH-neutrale Desinfektionslösung beseitigt Keime und Bakterien rückstandsfrei und hat darüber hinaus eine fungizide, virozide, sporozide und algizide Wirkung. CONTI+ oXan® clean ist schadstoff- und gefahrstofffrei und daher augen-, haut- und schleimhautverträglich.

Geprüft und für gut befunden: CONTI+ oXan® clean hat die VAH-Zulassung (= Verbund für Angewandte Hygiene e.V.) für Flächendesinfektion in medizinischen Bereichen. Um eine VAH-Zertifizierung zu erhalten, müssen sich Desinfektionsmittel in verschiedenen Tests beweisen. Die Prüfung sowie die anschließende Zertifizierung erfolgen auf Grundlage strenger Prüfvorschriften, klarer Richtlinien und einheitlicher Standards. Nur, wenn ein geprüftes Desinfektionsmittel alle Kriterien der VAH-Zertifizierung erfüllt und sich als wirksam und effizient erweist, wird es in die VAH-Liste aufgenommen und darf das Label „VAH zertifiziert“ tragen.

CONTI+ oXan® clean ist zurzeit in folgenden Gebinde-Größen über den Fachgroßhandel verfügbar: Als Konzentrat im 10 Liter Bag-in-Box-Gebinde und im IBC mit 640 oder 1.000 Litern.

Neben CONTI+ oXan® clean gibt es noch drei weitere Desinfektionslösungen: CONTI+ oXan® zero zur Trinkwasserdesinfektion, CONTI+ oXan® fresh zur Raumdesinfektion sowie CONTI+ oXan® prime zur Desinfektion von Schwimmbadfiltern.

Übrigens: Alle Produkte, die die CONTI Sanitärarmaturen GmbH herstellt, werden vor dem Versand mit CONTI+ oXan® clean desinfiziert.

