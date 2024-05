Um die Zahl der verbrauchten Plastikflaschen zu reduzieren und die Bestimmungen der 2023 in Kraft getretenen Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes einzuhalten, bietet DELABIE ein breites Sortiment an Trinkbrunnen aus Edelstahl. Sie sind entweder mit Trinksprudlern oder mit Schwanenhalsarmaturen ausgestattet, für Wand- oder Standmontage konzipiert und eignen sich ideal, um den Zugang zu Trinkwasser plastikfrei zu ermöglichen.

Ein übermäßiger Verbrauch von Plastikflaschen

In Deutschland werden jährlich rund 16,4 Milliarden Einweg­Plastikflaschen verbraucht, was einem Pro-Kopf-Verbrauch von etwa 200 Flaschen entspricht. Die Recyclingquote für Einweg­Plastikflaschen liegt im Durchschnitt bei nur etwa 45 Prozent. Trotz Bemühungen bleibt also mehr als die Hälfte derjährlich verbrauchten Einweg-Plastikflaschen unrecycelt. Im Nachbarland Österreich liegt der Pro-Kopf-Verbrauch bei 181 Plastikflaschen. Quellen: Deutsche Umwelthilfe, Greenpeace.

Neue Pflichten zur Trinkwasserversorgung im öffentlichen Bereich

In Deutschland zielt die Bundesregierung als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge darauf ab, den Zugang zu qualitativ hochwertigem Trinkwasser im öffentlichen Raum für alle Bürgerinnen und Bürger zu erleichtern. Dies erfolgt im Einklang mit der EU-Trinkwasser­Richtlinie, die in deutsches Recht umgesetzt wurde, insbesondere durch die Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes, die am 12. Januar 2023 in Kraft getreten ist.

Das Bundesumweltministerium hat die Kommunen angewiesen, Trinkwasserbrunnen an möglichst vielen öffentlichen Orten aufzustellen, beispielsweise in Parks, Fußgängerzonen und Einkaufspassagen, sofern dies technisch machbar ist und dem lokalen Bedarf entspricht. In einem ersten Schritt sollen etwa 1.000 zusätzliche Trinkwasserbrunnen aufgestellt werden. Derzeit gibt es deutschlandweit bereits schätzungsweise mehr als 1.300 öffentliche Trinkwasserbrunnen. Neben dem Hitzeschutz wird auch die Reduzierung der Zahl der gebrauchten Einwegflaschen angestrebt.

Ein vollständiges Sortiment an Trinkbrunnen

Um den öffentlichen Bereich bei der Ausstattung zu unterstützen, bietet DELABIE eine breite Palette an Trinkbrunnen an.

Die Trinkbrunnen von DELABIE sind aus Edelstahl gefertigt, einem recycelbaren Material, das zur nachhaltigen Entwicklung beiträgt.

Der Edelstahl Werkstoff 1.4301 ist widerstandsfähig gegenüber intensiver Nutzung und Vandalismus (bruchfest). Hinzu kommt das leichte Gewicht, das bei der Installation nicht zu vernachlässigen ist. Dank der bakteriostatischen Eigenschaften ist Edelstahl ein Must- Have beim Thema Hygiene und wird seit langem in Krankenhäusern und Großküchen eingesetzt. Die glatten Oberflächen sowie die abgerundeten Kanten begrenzen Bakteriennischen und erleichtern die Reinigung.

Die Trinkbrunnen von DELABIE sind mit einem flachen eingeprägten Siebablauf ohne Schraube ausgestattet, welcher reinigungsfreundlich ist und Vandalismus vorbeugt. Sie werden mit schnellschließenden Armaturen mit einstellbarer Durchflussmenge geliefert.

Die Edelstahl-Trinkbrunnen von DELABIE sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, um eine Installation entsprechend der örtlichen Gegebenheiten zu ermöglichen:

Ausführungen für Wandmontage oder für Standmontage auf Säule

Ausführungen mit Trinksprudler oder mit Schwanenhalsarmatur, um leicht Trinkflaschen befüllen zu können.

Art. 180800: Trinkbrunnen SD für Wandmontage mit Trinksprudler

Art. 180810: Trinkbrunnen SD für Wandmontage mit Schwanenhalsarmatur

Art. 180820: Trinkbrunnen SD für Wandmontage mit Trinksprudler und Schwanenhalsarmatur

Art. 180100: Trinkbrunnen ILHA auf Säule mit Trinksprudler (H. 915 mm)

Art. 180110: Trinkbrunnen ILHA auf Säule mit Trinksprudler (H. 800 mm)