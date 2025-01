Mit großer Freude und Wertschätzung hat die WOLF GmbH kürzlich wieder langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre bemerkenswerte Betriebszugehörigkeit geehrt und gleichzeitig geschätzte Kolleginnen und Kollegen in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Außergewöhnliche Dienstjubiläen

In einer feierlichen Veranstaltung mit Dr. Thomas Kneip, Vorsitzender der Geschäftsführung von WOLF, Betriebsrat Stefan Zierer und Bereichsleiterin HR Kathrin Stauss wurden insgesamt 92 Kolleginnen und Kollegen für ihre Betriebstreue gewürdigt. Besonders hervorzuheben sind dabei vier Wölfe, die seit beeindruckenden 45 Jahren eine feste Konstante des Unternehmens sind: Petra Bitterer, Hermann Eder, Inge Hager und Peter Prummer. Daneben wurden 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für stolze 40 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt. 25 Wölfe sind seit 35 Jahren, weitere elf seit 30 Jahren im Unternehmen beschäftigt und 15 Kolleginnen und Kollegen konnten ihr 25-jähriges, 24 ihr 10-jähriges Jubiläum feiern.

Insgesamt kommen die Jubilare auf stolze 2.520 Jahre Betriebszugehörigkeit. „Das ist ein imposanter Beleg für die starke Bindung zwischen unserem Unternehmen und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“, freut sich Dr. Thomas Kneip. „Wir danken allen Jubilarinnen und Jubilaren herzlich für ihre Loyalität, ihr Fachwissen sowie ihren Einsatz und freuen uns darauf, gemeinsam weiterhin erfolgreich zu sein.“

Anerkennung zum Ruhestand

Neben den Ehrungen für Dienstjubiläen würdigte Kathrin Stauss, Bereichsleiterin HR, auch die zwölf Angestellten, die im 2. Halbjahr 2024 in den wohlverdienten Ruhestand getreten sind. Die meisten konnten selbst schon mehrere Betriebsjubiläen bei WOLF feiern, wie Stauss in ihrer Rede betonte: „Sie haben über viele Jahre hinweg mit ihrem Engagement maßgeblich zum Erfolg unseres Unternehmens beigetragen. Wir blicken dankbar auf die vielen gemeinsamen Jahre zurück, in denen wir zusammen Herausforderungen gemeistert und Erfolge gefeiert haben.“