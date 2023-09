Es ist jedes Jahr aufs Neue ein spannender Prozess: Wenn die Organisatoren des Branchentreff DIREKT Einladungen verschicken, an Standplänen tüfteln und Zeitpläne entwerfen, wird auch mit Spannung die Antwort darauf erwartet, welche Unternehmen und Institutionen in diesem Jahr mit einem Stand vertreten sein werden. Auch für das Jubiläumsjahr 2023 gilt: Auf der Liste der Aussteller stehen zahlreiche Highlights.

Den Auftakt bildet 2023 der Branchentreff DIREKT in Neumarkt. Dort trifft sich das SHK-Handwerk am 27. September zu der traditionsreichen Veranstaltung rund um Bad, Sanitär, Heizung und Service. Sie findet bereits zum zehnten Mal statt. 36 Aussteller (siehe Infobox) informieren dann zu Innovationen und Trends, neuen und bewährten Produkten sowie vielfältigen Dienstleistungen aus dem Bereich des SHK-Handwerks.

Viele der Aussteller aus Neumarkt sind auch am 11. Oktober in Hannover vertreten. Dort werden 35 Stände (siehe Infobox) zum Spiegel der aktuellen Entwicklungen in der SHK-Branche. „Es ist toll, dass uns so viele Weggefährten die Treue halten“, sagt Andreas Bieber, einer der Organisatoren. „Die Mischung aus Top-Ausstellern, deren Konzepte in den vergangenen Jahren bereits das Publikum begeistert haben, und Neuzugängen, auf deren frischen Wind wir gespannt sind, ist perfekt für diese Art von Veranstaltung.“ Denn beim Branchentreff DIREKT wird der direkte Draht zwischen Ausstellern und Besucherinnen und Besuchern großgeschrieben: Aussteller, Handwerker und Servicepartner kommen an den Ständen und in den großzügigen Catering-Bereichen ins Gespräch – und Geschäft.

Die vielen Facetten der SHK-Branche spiegeln sich in der Aussteller-Auswahl wider. Das Fachpublikum kann sich auf Stände freuen, an denen die gesamte Bandbreite an Produkten und Services rund um das Bad und die Heizung präsentiert wird; aber auch Dienstleister und Ausrüster für das SHK-Handwerk sind vertreten. „Inzwischen ist unsere Veranstaltung so etabliert, dass wir nicht nur für viele der Fachbesucherinnen und Fachbesucher fest im Terminkalender stehen, sondern auch für zahlreiche Aussteller“, erklärt Falko Mauersberger vom Organisationsteam. „Was uns besonders freut: Die Kolleginnen und Kollegen kommen jedes Jahr mit innovativen neuen Standkonzepten und frischen Ideen auf uns zu.“

Um als Fachbesucher am Branchentreff DIREKT in Neumarkt oder Hannover teilnehmen zu können, ist eine Online-Registrierung notwendig. Weitere Infos sind auf der Website www.branchentreff-direkt.de verfügbar und werden laufend aktualisiert.

Diese Aussteller sind am 27. September in Neumarkt vertreten:

Artweger GmbH & Co KG

AVENARIUS BAD. FUNKTION. DESIGN.

Badea Badmöbel

Badmit

CALEIDO srl

corpotherma

CP Artis GmbH

DIEDRICHS CREATIV-Bad Sanitär Möbel Vertriebs GmbH

DIVERSIGN GmbH

domovari

Erlau

fach.digital GmbH

Fima Carlo Frattini SpA

Flaminia Deutschland

Fraas Spiegel GmbH & Co. KG

Garant Bad + Haus

Hautec

HSK Duschkabinenbau KG

immersight GmbH

interdomus Haustechnik GmbH & Co. Sanitär Heizung Klima KG

Lanzet Badmöbel

m3b

Maincor Rohrsysteme GmbH & Co. KG

Mastella S.r.l.

Mauersberger Badtechnik GmbH

modulhouse Haustechnik GmbH

Nolff Möbelwerk GmbH & Co. KG

Palette CAD

puris Bad GmbH & Co. KG

repaBAD GmbH

Scheelen System GmbH

Schornsteintechnik Neumarkt GmbH

SHK eG

Smedbo

Solarbayer

Stadur Produktions GmbH & Co. KG

Mehr Informationen: www.branchentreff-direkt.de