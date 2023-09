Entdecken Sie das Design-Magazin „Trends by DELABIE“, das sich in erster Linie an Architekten und Innenarchitekten, aber auch ganz allgemein an alle, die sich für Design und das „Schöne“ begeistern, richtet. In der dritten Ausgabe: große architektonische Projekte, ein Blick auf die neuesten Trends, Interviews mit renommierten Architekten und Designern. Die Produkte von DELABIE haben ein ultimatives Ziel: die Erfahrung von Design im täglichen Leben für alle zu ermöglichen.

Entdecken Sie die digitale Ausgabe der Trends Magazine.