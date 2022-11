Schnell und effizient durch die Wand: Dank der einfachen Installation und der kompakten Bauform ist das neue dezentrale Lüftungsgerät DL 40 von Dimplex gut geeignet bei der Sanierung von Bestandsbauten. Aber auch in Neubauten sorgt es für einen kontinuierlichen Luftaustausch.

Zwei ständig miteinander korrespondierende Geräte können bis zu zwei Räume be- und entlüften: Während das eine die Abfuhr der verbrauchten Luft sichert, sorgt das andere dafür, dass Frischluft nachströmt.

Die Planung kann individuell und bedarfsgerecht je nach Nutzung der Wohnräume erfolgen. Beispielsweise können auch nur einzelne Räume mit einer Lüftung ausgestattet werden. Wichtig ist dabei die paarweise Installation. Zusätzlich wird nur ein 230V-Stromanschluss für den Betrieb benötigt.

Die dezentrale Wohnraumlüftung ist eine kostengünstige Lösung für viele Anwendungen in Neubau und Bestand. Die Lüftungsgeräte werden einfach in die Außenwand eingebaut. Durch eine Kernbohrung und das umfangreiche Zubehör ist das in sehr kurzer Zeit (Installationszeit kleiner zwei Stunden pro Gerät) möglich. Dabei können die einzelnen Geräte flexibel positioniert und ohne große Vorkenntnisse eingebaut und angeschlossen werden.

Das große Plus des DL 40: Werden mehrere Geräte in einem Gebäude installiert, können diese über eine Software bereits vorab im Büro konfiguriert und dann ohne Verzögerung auf der Baustelle in Betrieb genommen werden. In Summe steht mit dem DL 40 ein Lüftungsgerät zu Verfügung, das die Raumluft bei niedrigen Energiekosten spürbar verbessert

Die Vorteile auf einen Blick