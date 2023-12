Zum Jahresende öffnet die Messe Düsseldorf noch einmal ihre Türen für die renommierte Fachmesse „Architect@Work“ am 06. und 07. Dezember 2023. Hier werden die neuesten Trends und Innovationen in der Baubranche präsentiert und viel Inspiration geliefert. Ein breites Spektrum von nachhaltigen Baustoffen bis hin zu energieeffizienten Technologien bereichern die Ausstellung. Die Messe bietet Fachleuten sehens- und erlebenswerte Neuheiten, spannende Vorträge, die Plattform für Networking und den Austausch mit Experten der Branche.

Auch unser Ansprechpartner Herr Andreas Dohrmann von der ReSus Consult, als Experte für den Bereich SHK-Gebäudetechnik, würde sich sehr über ein Treffen mit Ihnen vor Ort freuen. Er wird Ihnen am 06. Dezember auf der Messe zur Verfügung stehen. Sie erreichen Herrn Dohrmann unter der E-Mail Adresse Dohrmann(at)resus-consult.de oder unter der Telefonnummer 0151.23471397.

Weitere Informationen zur Messe finden Sie unter www.duesseldorf.architectatwork.de/home .

Reservieren Sie sich direkt einen Gesprächstermin mit Herrn Dohrmann in seinem Kalender!

Ihr Team der ReSus Consult

