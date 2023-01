Bereits von außen entfaltet das Logo von TOTO, dem international agierenden Sanitärexperten aus Japan, eine starke Signalwirkung. Auf der ISH 2023 in Frankfurt/M. gibt TOTO einen umfassenden Einblick in die Entwicklung, Funktion und Technologien seines „Kernprodukts“ WASHLET. Foto: Messe Frankfurt

Im Rahmen der global ausgerichteten Weltleitmesse ISH 2023 vom 13. bis zum 17. März in Frankfurt/M. zeigt TOTO eine herausragende Präsenz: Erstmals lädt der japanische Sanitärexperte, der mit 36.000 Mitarbeitenden in 18 Ländern der Welt vertreten ist, in das weitläufige und exponiert gelegene Forum ein und regt dazu an, sich auf eine sinnlich ansprechende Entdeckungsreise durch die Welt von TOTO zu begeben. „Mit einem Standkonzept, welches die Sinne stimuliert – Licht, Klang, fließendes Wasser und grüne Bäume – zeigen wir die neuesten nachhaltigen Produkte und den positiven Einfluss, den diese auf unseren Lebensstil nehmen", lautet das Statement aus dem Unternehmen.

Auch die Messe Frankfurt und der ZVSHK würdigen den neuen Auftritt von TOTO: „Ich freue mich darüber, dass TOTO als innovativer Hersteller und global agierendes Unternehmen an der ISH teilnehmen wird. Dieses Mal an einem neuen, besonderen Standort – dem Forum der Messe Frankfurt. Mit einem attraktiven Messeauftritt und technologischen Innovationen, insbesondere im Bereich nachhaltiger Produkte, wird TOTO mit Sicherheit das Interesse zahlreicher Fachbesucher aus aller Welt erregen“, so Wolfgang Marzin, Vorsitzender der Geschäftsführung, Messe Frankfurt.

Michael Hilpert, Präsident des ZVSHK meint: „Für jeden SHK-Unternehmer ist der ISH-Besuch ein Pflichttermin. Und auch für nationale wie internationale Hersteller der SHK-Branche gilt: Präsenz auf der Weltleitmesse ist ein Muss. Wie andere namhafte Hersteller hat TOTO dies verstanden und umgesetzt. Als Vertretung des Fachhandwerks freuen wir uns sehr, dass TOTO mit seiner Entscheidung für einen starken Messeauftritt in Frankfurt ein deutliches Zeichen der Verbundenheit mit dem Fachhandwerk setzt. Als vom ZVSHK zertifizierter Hersteller mit dem sichtbaren Ausdruck des Qualitätszeichens wird dieser Eindruck gegenüber der Branche zusätzlich verstärkt. Ich bin überzeugt, die ISH 2023 wird auch dank des Engagements von TOTO eine ganz besondere Messe. Denn noch nie war die ISH so wichtig und wegweisend wie in dieser Zeit.“

In der Entwicklung innovativer Sanitärkeramik gilt TOTO als führend und wird die bevorstehende ISH nutzen, neben vielen anderen Exponaten sein Kernprodukt – WASHLET – erlebbar zu machen. In diesem Zusammenhang spielt auch die nachhaltige Unternehmensausrichtung und insbesondere die auf Nachhaltigkeit angelegte Forschung und Entwicklung eine wichtige Rolle.

Als WASHLET wird das von TOTO entwickelte Dusch-WC bezeichnet. WASHLET trägt mit seinen Komfort- und Hygienetechnologien dazu bei, Ressourcen zu schonen. Etwa durch die sanfte Reinigung mit Wasser anstelle von Toilettenpapier. Auch die Hygienetechnologien sind in diesem Zusammenhang zu erwähnen, da sie aggressive Reinigungsmittel überflüssig machen und besonders umweltschonend sind. In seinen unterschiedlichen Modellvarianten hat es sich in den vergangenen 40 Jahren von Japan aus aufgemacht, um internationales Terrain zu erobern und Menschen auf der ganzen Welt für das hygienische, langlebige und ressourcenschonende Sanitärprodukt zu begeistern. Mittlerweile verzeichnet TOTO mehr als 60 Millionen verkaufte Exemplare weltweit. Bisher habe kein anderes Unternehmen so viele Dusch-WCs verkauft, so die Aussage des führenden Sanitärexperten.

TOTO lädt ein, in FOR.0A01 WASHLET zu entdecken und sich mit vielen weiteren Produkten und Innovationen vertraut zu machen.

Weitere Informationen: de.toto.com