Wer sein Fertighaus von WeberHaus mit einem Dusch-WC ausstatten möchte, entscheidet sich gern für ein Modell des japanischen Herstellers. Nach Aussage des Ausstattungsleiters bei WeberHaus, Thomas Hirsch, sei dies der langjährigen Expertise zu verdanken, die TOTO sich in der Entwicklung von Dusch-WCs erworben habe. „Darauf vertrauen die Kunden bei einem so komplexen Produkt wie dem Dusch-WC, das in seiner Doppelfunktion als WC und Bidet immer noch erklärungsbedürftig ist“, so der Berater.

Die Halle der Kreation der World of Living in Rheinau-Linx ist ein Ort, an dem ausgewählte Produkte renommierter Markenhersteller auf rund 4.500 Quadratmetern versammelt sind. Hier wird mindestens drei Tage lang bemustert, geprüft und kritisch ausgesucht, was sich die Bauherrenschaft an Produkten für ihr neues WeberHaus wünscht. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der sorgfältigen Planung des Badezimmers. Denn gerade in diesem Bereich ist die Bereitschaft, sich für eine langlebige, hochwertige und auch vergleichsweise kostenintensive Ausstattung zu entscheiden, besonders hoch. Das beobachtet auch der Ausstattungsberater Thomas Hirsch, der ein 22-köpfiges Beraterteam führt und seit mehr als 30 Jahren für den Fertighaushersteller WeberHaus in der Beratung tätig ist. Sein Herz schlägt vor allem für die Dusch-WCs von TOTO. „WeberHaus steht für Qualität. Entsprechend achten wir auch auf die guten Namen der Hersteller, die wir in unserem Ausstattungsbereich führen.“ Für ein Dusch-WC des japanischen Herstellers spreche aus der Sicht des Beraters die langjährige Expertise und das herausragende Know-how.

Das technische Know-how macht den Unterschied

Auf der Sanitärfachmesse ISH wurden die ersten Kontakte zu TOTO geknüpft und die WASHLET sind seit 12 Jahren in der World of Living zu finden. Auch wenn WeberHaus in ganz Deutschland und der Schweiz etwa 35 sogenannte Bauforen führt und dort auch die Entscheidungen für das jeweilige WeberHaus getroffen werden, erfolgt die Feinabstimmung und endgültige Produktauswahl ausschließlich im badischen Rheinau-Linx beziehungsweise der flächenmäßig etwas kleineren Ausstellung im Sauerland. In Rheinau-Linx können die Dusch-WCs auch getestet werden. „Wenn die Sprache auf ein Dusch-WC kommt, ist die Kundschaft sehr bald von den Vorzügen eines Modells von TOTO überzeugt“, berichtet Thomas Hirsch. Allein die Unternehmensgröße und die Langzeiterfahrung in der Entwicklung von Dusch-WCs lassen Vertrauen in das für viele noch ungewohnte Produkt entstehen, und das Design spreche mit seiner Zeitlosigkeit und zurückhaltenden Eleganz an. Den Unterschied macht aus Sicht des Beraters jedoch das technische Know-how.

Ein Dusch-WC ist beratungsintensiv – langjährige Herstellererfahrung schafft Vertrauen

Thomas Hirsch beobachtet bei aller Begeisterung für das Dusch-WC, dass es immer noch nicht ganz im Mainstream angekommen ist und eine intensivere Beratung erfordert als andere Produkte. „Es kommt uns zugute, dass wir mit unserem Team mindestens einmal im Monat eine Schulung zu den unterschiedlichsten Ausstattungsthemen haben“, erläutert der erfahrene Berater. Daher sei es möglich, sich das Expertenwissen zu erwerben, um der Kundschaft ein komplexeres Produkt wie etwa ein WASHLET von TOTO nahezubringen.



Über WeberHaus und die Ausstattungsberatung

WeberHaus ist einer der führenden Anbieter von Fertighäusern in Deutschland. Seit 1960 erfüllt das Familienunternehmen den Traum vom Eigenheim. Dabei reicht das Spektrum vom frei geplanten Architektenhaus über flexible Baureihen bis mehrstöckige Objektbauten. Allen gemein ist eine ökologische und nachhaltige Bauweise. Die World of Living ist ein Bau-, Wohn- und Erlebnispark. Hier können sich Bauinteressierte und Bauherren Anregungen holen. Auf der Homepage lädt der Fertighausexperte mit den folgenden Worten dazu ein: "Damit die Vorstellung vom eigenen Traumhaus Gestalt annehmen kann, muss man Architektur, Design, Qualität und Bauweise mit allen Sinnen erleben. Es braucht Ideen und Abenteuerlust. All das bietet die World of Living. Faszinierende Erlebniswelten, innovative Musterhäuser und Markenausstattung, die keine Wünsche offenlässt.“

Die Vorzüge eines Dusch-WCs von TOTO:



Wichtigste Hygiene- und Komfortfunktionen auf einen Blick, die je nach Modell variieren können:

Individuell einstellbare Reinigungsfunktion. Wassertemperatur, Strahlart und Strahlstärke

Geruchsabsaugung

Beheizbarer Sitz

EWATER+ zur Reinigung sowohl der Keramik als auch der Stabdüse mit elektrolytisch aufbereitetem, antibakteriell wirkendem Wasser

PREMIST zur Benetzung des Toilettenbeckens mit einem feinen Sprühnebel aus Wasser, da an feuchter Keramik Schmutz schlechter haften bleibt

Die kraftvolle Spülung TORNADO FLUSH zur gründlichen Reinigung des gesamten Beckens

CEFIONTECT, die langlebige Spezialglasur, die nicht nur eine dauerhaft schöne Oberfläche gewährleistet, sondern auch weitgehend verhindert, dass sich im Becken Bakterien oder Ablagerungen festsetzen

Optional: Sensorsteuerung für Deckel und Spülung

Weitere Informationen zum WASHLET unter: de.toto.com/washlets/