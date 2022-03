Pressemeldung

TOTO stellt zwei neue Automatikarmaturenserien mit den Technologien SELF POWER und der wassersparenden Technik ECO CAP vor. Beide wurden bereits mit den internationalen Designpreisen Red Dot Award und Green Design Award ausgezeichnet und eignen sich besonders für das private Gästebad, die Hotellerie und öffentliche Waschräume. In ihrer großen Variantenvielfalt steht nun für jede Waschtischform die passende Armatur zur Verfügung – ob Einbau- oder Unterputz-, Möbel- oder Aufsatzwaschtisch, die neuen TOTO Automatikarmaturen passen zu jedem Waschtisch.

Mit TOTO wird selbst das tägliche Händewaschen zu einem besonderen Ritual. Allein die Formgebung der neuen Automatikarmaturen inspiriert dazu, einen Moment innezuhalten und die minimalistische Ästhetik zu genießen, die jedem Waschtisch und jedem Badezimmerinterieur das gewisse Etwas verleiht.



Jenseits des Designs und der individuellen Vorlieben sind es die funktionalen Aspekte, die überzeugen: Beide Armaturenserien mit jeweils fünf Varianten in rundem und eckigem Design zeichnen sich durch einen außergewöhnlich niedrigen Wasserverbrauch und ihre smarte, berührungslose Bedienung aus. Ein Sensor direkt am Ende vom Armaturenauslauf registriert die Handbewegungen genau und sehr präzise an der richtigen Stelle. Eine Besonderheit der berührungslosen Armaturen von TOTO ist die SELF POWER-Technik, die sich auch als integriertes „Wasserkraftwerk“ bezeichnen lässt: Der Sensor im Armaturenauslauf – einer der kleinsten der Welt – registriert die Bewegung der Hände und aktiviert den Wasserfluß. Im Inneren der Armatur wirkt die zweite Technologie: Mit einem Generator wird die aus dem Wasserfluss entstehende Energie umgewandelt, um den Mikrosensor mit Strom zu versorgen.

Ein angenehm „voller“ Wasserstrahl – trotz wassersparender Technik

Neu ist auch die von TOTO entwickelte Technik ECO CAP. Mittels ECO CAP wird dem Wasser Luft beigemischt. Dabei wird Wasser gespart und trotzdem ein besonderes Komfortgefühl erzeugt: der Wasserstrahl fühlt sich angenehm weich und voll an und die Armatur verbraucht gleichzeitig nur noch zwei Liter.

Für jeden Waschtisch die passende Armatur

Jede der beiden Armaturenserien – eckig und rund – ist in drei Höhen und zwei unterschiedlich langen Wandauslässen erhältlich. Für jede Waschtischform steht nun die passende Armatur zur Verfügung – ob Einbau- oder Unterputz-, Möbel- oder Aufsatzwaschtisch, diese Armaturen passen zu jedem Waschtisch. Die beiden Serien haben es auch den Juroren des im Februar 2022 verliehenen Red Dot Award: Product Design 2022 angetan. Die Designexperten lobten unter anderem den „minimalistischen Designgedanken“ sowie die „hohe Ausdruckskraft“ und vergaben das Prädikat „Winner“. Auch den Green Good Design Award 2021 konnten die beiden Serien für sich verbuchen. Die „Harmonie des Designs mit dem umgebenden Raum“ spielte für die Auszeichnung ebenso eine Rolle wie die „Nutzerfreundlichkeit“.

Berührungslos im Bad – TOTO Armaturen, Dusch-WCs und mehr

Die Pandemieerfahrung der vergangenen Jahre hat die Gesellschaft in vieler Hinsicht sensibilisiert, insbesondere in Hygienefragen. Wenn mehrere Menschen ein Bad benutzen, ist Sauberkeit wichtig. Je weniger berührt werden muss, umso angenehmer. Waren beispielsweise berührungslos funktionierende Sanitärarmaturen und Händetrockner lange Zeit ausschließlich in öffentlichen Bereichen zu finden, ziehen sie nun auch in private Badezimmer ein. Neben den berührungslosen Armaturen bietet TOTO viele weitere Produkte an, die den Hygienestandard erhöhen: Dusch-WCs mit automatischer Spülung (WASHLETTM), automatische Seifenspender, Händetrockner sowie Waschtische mit besonders schmutzresistenten Keramikoberflächen.



Weitere Informationen: .de.toto.com

Green Good Design Awards: Green Good Awards

Red Dot Award: Product Design 2022: Red Dot Award 2022