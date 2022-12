Ihr Job in einem wachsenden Familienunternehmen im technischen Großhandel

Unser Klient ist eine erfolgreiche, mittelständische Unternehmensgruppe mit vielen hundert Mitarbeitern und Sitz in Baden-Württemberg. Als unabhängiges Mitglied in einem Einkaufsverbund und mit mehreren Tochtergesellschaften im SHK-Großhandel, nimmt er im deutschen Markt eine führende Position ein und bedient mit einem breiten und tiefen Produktsortiment sowie innovativen Dienstleistungen Kunden im Handwerk und im Fachhandel. Für die Kundenzufriedenheit sorgen attraktive Eigenmarken, namhafte Herstellermarken, eine hohe Produktqualität, optimale Warenverfügbarkeit sowie ein exzellenter Service. Dies erfordert motivierte, kompetente Mitarbeitende, effiziente Prozesse in Einkauf und Produktmanagement und eine gut funktionierende SCM- und Logistikorganisation. Im Zusammenhang mit dem weiteren Ausbau der Eigenmarken suchen wir Sie als Produktmanager:in.

Ihre Aufgaben

Strategische Planung, Steuerung und Betreuung des Sortimentsbereichs Ihrer Kategorie und dessen Weiterentwicklung

Verantwortung für das Produktmanagement entlang des gesamten Produktlebenszyklus

Konzeptionierung von Relaunches und Produktneuentwicklungen sowie Planung der Markteinführung von Exklusivprodukten

Ableitung von steuerungsrelevanten Kennzahlen, basierend auf Artikel-, Kunden- und Kosteninformationen sowie Analyse von Umsatz-, Ertrags- und Absatzentwicklungen

Enge und regelmäßige Abstimmung mit dem Vertrieb zu Absatzmarktentwicklungen und Kundenwünschen sowie mit dem Einkauf zu Einkaufs- und Rohstoffmarktentwicklungen

Aufbau effizienter Strukturen und Prozessen für den Verantwortungsbereich sowie Entwicklung und Implementierung von Methoden zur Verbesserung der Prozesse und Leistungskennzahlen

Vorbereitung und Durchführung von Produktschulungen- und Präsentationen, sowie Organisation und Begleitung von Messeauftritten

Erstellung von der zu den Produkten- und Serviceleistungen gehörenden Verkaufs- und Marketingstrategie, in Zusammenarbeit mit den Sales- und Marketingbereichen

Ihr Profil

Abgeschlossene technische Berufsausbildung und/oder abgeschlossene Weiterbildung zum staatlich geprüften Techniker, Meister oder ein abgeschlossenes Studium im Ingenieur- oder Wirtschaftsingenieurwesen

Mindestens 4 Jahre Berufserfahrung im Produktmanagement, idealerweise im Großhandel oder bei einem Markenhersteller

Langjährige fundierte Erfahrungen in einem der Bereiche Klima, Heizung, Sanitär, Photovoltaik, Installation

Idealerweise Expertise im Eigenmarkenbereich

Das bietet unser Mandant an:

Einen langfristigen Arbeitsplatz und die Möglichkeit unsere digitale Zukunft proaktiv mitzugestalten

Ein teamorientiertes, freundliches und familiäres Betriebsklima

Eine vielseitige, interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit

Flexible Arbeitszeiten, Mobiles Arbeiten an ca. 1 Tag pro Woche

Attraktive Vergütung

Eine große Auswahl an fachlichen Trainings und Softskill Schulungen

Die sozialen Vorteile eines modernen Unternehmens

Mitarbeiter Benefits wie z.B. Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge und Corporate Benefits

Schnelle Entscheidungswege, interessante und vielseitige Herausforderungen in einem schnell wachsenden Markt

Wenn diese Herausforderung Sie reizt, dann bewerben Sie sich bitte unter der Kennziffer 21371222 mit Ihrem CV, einem möglichen Eintrittsdatum und Ihrer Gehaltsvorstellung über unser Bewerbungsformular:

Für erste Fragen steht Ihnen Tina Ulbricht unter Tel: 0711-954654-0 gerne zur Verfügung. Umfassende Vertraulichkeit sichern wir Ihnen zu.

