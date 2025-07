Die Wilo Group zählt erneut zu den innovativsten Unternehmen Deutschlands. Im Rahmen des renommierten Innovationswettbewerbs TOP 100 ist der multinationale Technologiekonzern bereits zum dritten Mal für seine Innovationskraft ausgezeichnet worden. Besonders überzeugen konnte Wilo in der Kategorie „Innovative Prozesse und Organisation“ in der Größenklasse C (mehr als 200 Mitarbeitende in Deutschland).

„Wir sind davon überzeugt, dass Innovations- und Nachhaltigkeitsmanagement Hand in Hand gehen müssen. Nur nachhaltige Innovationen sind zukunftstauglich und setzen sich langfristig durch“, erklärt Oliver Hermes, President & Global CEO der Wilo Group. „Bei Wilo muss daher jede Innovation direkt auf die gruppenweiten Nachhaltigkeitsziele einzahlen.“ Dieser Ansatz spiegele sich auch in der strategischen Ausrichtung des Technologiekonzerns wider.

„Unsere Innovationsagenda folgt dem Prinzip der ‚Impact-driven Innovations‘: Wir setzen auf Lösungen, die nicht nur unseren Kundinnen und Kunden und der Branche, sondern auch der Umwelt zugutekommen – und damit letztlich uns allen“, betont Georg Weber, Global CTO der Wilo Group. Die Nachhaltigkeitsstrategie sei dabei zentraler Treiber aller Innovationsaktivitäten.

Diese Haltung spiegelt sich auch im umfassenden Innovationsmanagement des Konzerns wider. Mit der globalen Innovationsplattform WINGS sowie einem Netzwerk regionaler Innovation Ambassadors schafft Wilo ein dynamisches Ökosystem, das Ideen aus allen Unternehmensbereichen weltweit systematisch zusammenführt und fördert.

Ein aktuelles Beispiel für Wilos Innovationsgeist ist der neu entwickelte Wilo-Connect Sensor. Er digitalisiert bestehende Pumpenanlagen, vernetzt sie intelligent mit digitalen Infrastrukturen und nutzt KI-gestützte Analysen zur Optimierung von Betrieb, Energieeffizienz und Wartung. Entstanden ist die Lösung, die mit dem Wilo-internen Innovation Award ausgezeichnet worden ist, in einem bereichsübergreifenden Innovationsprozess.

Überreicht wurde die Auszeichnung von Mentor Ranga Yogeshwar sowie dem wissenschaftlichen Leiter des Wettbewerbs, Prof. Dr. Nikolaus Franke, im Rahmen einer feierlichen Zeremonie in Mainz.