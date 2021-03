die beiden Sterne am Rand verraten: Wilo wurde nach 2019 in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal als Top-Innovator ausgezeichnet.

Die Wilo Gruppe hat bei der 28. Ausgabe des Innovationswettbewerbs Top 100 erneut den Sprung unter die Besten geschafft. „Es freut uns, dass wir zum wiederholten Mal das renommierte Top 100 Siegel erhalten haben. Es bestätigt unsere Bestrebungen der Innovationsführer der Pumpenbranche zu sein“, so Oliver Hermes, Vorstandsvorsitzender und CEO der Wilo Gruppe.

In diesem Jahr wurde neben der Innovationsfreude und -kraft bei der Beurteilung zusätzlich die unternehmerische Reaktion auf die Coronakrise untersucht. Auch hier schnitt Wilo überdurchschnittlich gut ab: „Somit gebührt diese Auszeichnung auch jedem Wilo-Mitarbeiter und jeder Wilo-Mitarbeiterin weltweit. Alle ziehen in diesen herausfordernden Zeiten gemeinsam an einem Strang und haben nicht zuletzt so diese hervorragende Auszeichnung ermöglicht“, erklärt Oliver Hermes.

Rund 120 Prüfkriterien aus fünf Kategorien werden für die Beurteilung untersucht: Innovationsförderndes Top-Management, Innovationsklima, innovative Prozesse und Organisation, Außenorientierung/Open Innovation und Innovationserfolg. Im Kern geht es um die Frage, ob Innovationen das Ergebnis planvollen Vorgehens oder ein Zufallsprodukt sind, also um die Wiederholbarkeit von Innovationsleistungen. „Seit nun fast 150 Jahren prägen die zwei Prinzipien Beständigkeit und Wandlungsfähigkeit die Wilo-Unternehmensgeschichte. Unser zielgerichteter Erfindergeist und unsere gelebte Verantwortung für mehr Klimaschutz motivieren uns stets zu neuen zukunftsorientierten Technologien und Lösungen“, so Oliver Hermes.

Seit 1872 versorgt Wilo die Menschen rund um den Globus mit innovativen Produkten und smarten Systemlösungen. Neuestes und sichtbarstes Zeichen ist in diesem Zusammenhang der kürzlich offiziell eröffnete Hauptsitz des Unternehmens, der Wilopark, mit smarter, vernetzter Factory und einem hochmodernen Verwaltungsgebäude: „Die Neugestaltung des Wilo-Hauptsitzes ist nicht nur eines der größten Investitionsprojekte unserer Firmengeschichte und ein konsequenter Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und Digitalität“, so Georg Weber, Chief Technology Officer der Wilo Gruppe, der im Wilopark auch eine Blaupause für die zukünftige Entwicklung aller Wilo Standorte weltweit sieht. „Es ist ebenso das größte Innovationsprojekt seit unserer Gründung 1872, beispielsweise mit dem Einsatz kollaborativer Roboter, autonom agierender Flurfahrzeuge oder Maschinen mit vorausschauender Wartung.“ Dabei sei Innovationsfreude und -kraft das Ergebnis einer generationenübergreifenden Entwicklung: „Branchenweite Technologie- und Innovationsführerschaft ist eine Frage der Unternehmenskultur und als solche bei Wilo fest verankert“, so Georg Weber. „Das zeigt sich nicht zuletzt in zahlreichen Produktinnovationen, in fortlaufendem Pioniergeist, auch im Bereich Digitalität oder auch einem der erfolgreichsten, mitarbeitergeführten Innovationsportale, das wir bei Wilo unterhalten.“

Überreicht wird das Siegel Top 100 am 26. November von Mentor Ranga Yogeshwar sowie dem wissenschaftlichen Leiter des Wettbewerbs, Prof. Dr. Nikolaus Franke.