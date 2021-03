Tony Krönert, Geschäftsführer der BWP Marketing und Service GmbH, verlässt nach 10 Jahren den Verband und das Unternehmen um sich einer neuen Mission zu widmen. "Die Nachricht von Tonys neuem Weg war ein großer Schreck für uns", sagt Martin Sabel, Geschäftsführer des BWP. Tony Krönert hatte sich u.a. in den letzten Jahren um das SG-Ready-Label und das neue Gütesiegel "Fachbetrieb Wärmepumpe" gekümmert. Außerdem war er Ansprechpartner für die VDI-Schulungen, im Beirat Handwerk aktiv und organisierte jedes Jahr das Forum Wärmepumpe.

Das Team der BWP-Geschäftsstelle wünscht dem Kollegen alles Gute und Freude in der neuen Arbeit. Tony Kröndert wird sich fortan in seiner Kirchengemeinde engagieren und dort unterstützen. Die Geschäftsführung der GmbH wird ab 1. April BWP Pressesprecherin Katja Weinhold übernehmen. Die vielen Aufgaben, die Tony Krönert in all den Jahren übernommen hat, werden neu verteilt. Zudem erwartet das Team - genauso wie Tony Krönert und seine Frau - demnächst Nachwuchs.