Time to Talk! Heute ist es so weit: perma-talk geht auf Sendung.
Mitreden und mehr draus machen – unter dieser Zielsetzung möchte das neue Online-Talkshow-Format „perma-talk“ eine Plattform für interaktiven Meinungsaustausch bieten. Die Auftaktsendung findet heute am 17. September statt und widmet sich einem heiß diskutierten Thema: Dem GEG. Welche Chancen und Vorteile ergeben sich aus der aktuellen Gesetzeslage für SHK-Betriebe, Planer, Berater und Industrie? Welche praktischen Tipps lassen sich zur Förderung weitergeben?
Als Gäste diskutieren darüber heute ab 17 Uhr:
- José Lupion, Obermeister Innung Sanitär und Heizung Stuttgart Böblingen und Geschäftsführer der Lindheimer Haustechnik GmbH & Co. KG in Waldenbuch
- Valentin Ege, CSO und Vorstandsmitglied bei Digital Building Industries AG – u.a. zuständig für die Positionierung der KI-gestützten Energiesoftware berta & rudi am Markt
- Gastgeber Michael Sautter, Geschäftsführer perma-trade Wassertechnik
Via Chat-Funktion am Talk teilnehmen
Die Besonderheit am neuen Talkshow-Format: Da „perma-talk“ in Form eines „Online-Webinars“ live übertragen wird, können sich neben den geladenen Gästen auch die Zuschauer via Chat-Funktion in die Debatte einschalten, ihre Meinung äußern und Fragen stellen. Interessierte können sich heute noch bis spätestens 15 Uhr online anmelden unter: www.perma-trade.de/event/lets-talk-about-geg-perma-talk/ und erhalten dann ihren Zugangs-Link.