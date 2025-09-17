Jetzt noch die letzte Chance nutzen und live beim ersten „perma-talk“ dabei sein: Das neue Online-Format bietet eine Plattform für interaktiven Meinungsaustausch, auf der sich auch Zuschauer via Chat-Funktion live in die Debatte einbringen können. In der Auftaktsendung diskutieren SHK-Experten über das GEG und die Chancen, die sich aus der aktuellen Gesetzes- und Branchenlage ergeben. Bild: perma-trade Wassertechnik

Am 17.09. um 17 Uhr startet das neue interaktive Online-Talkshow-Format „perma-talk“ rund um GEG & BEG. Wer live dabein sein möchte, kann sich jetzt noch anmelden.

Mitreden und mehr draus machen – unter dieser Zielsetzung möchte das neue Online-Talkshow-Format „perma-talk“ eine Plattform für interaktiven Meinungsaustausch bieten. Die Auftaktsendung findet heute am 17. September statt und widmet sich einem heiß diskutierten Thema: Dem GEG. Welche Chancen und Vorteile ergeben sich aus der aktuellen Gesetzeslage für SHK-Betriebe, Planer, Berater und Industrie? Welche praktischen Tipps lassen sich zur Förderung weitergeben?

Als Gäste diskutieren darüber heute ab 17 Uhr:

José Lupion, Obermeister Innung Sanitär und Heizung Stuttgart Böblingen und Geschäftsführer der Lindheimer Haustechnik GmbH & Co. KG in Waldenbuch

Valentin Ege, CSO und Vorstandsmitglied bei Digital Building Industries AG – u.a. zuständig für die Positionierung der KI-gestützten Energiesoftware berta & rudi am Markt

Gastgeber Michael Sautter, Geschäftsführer perma-trade Wassertechnik

Via Chat-Funktion am Talk teilnehmen

Die Besonderheit am neuen Talkshow-Format: Da „perma-talk“ in Form eines „Online-Webinars“ live übertragen wird, können sich neben den geladenen Gästen auch die Zuschauer via Chat-Funktion in die Debatte einschalten, ihre Meinung äußern und Fragen stellen. Interessierte können sich heute noch bis spätestens 15 Uhr online anmelden unter: www.perma-trade.de/event/lets-talk-about-geg-perma-talk/ und erhalten dann ihren Zugangs-Link.