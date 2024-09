Energiewende, Digitalisierung, Wärmepumpen und Kältemittel im Kontext von Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft – diese Top-Themen stehen im Mittelpunkt, wenn vom 08. bis 10. Oktober 2024 auf der Chillventa renommierte Experten und Key-Player aus der Branche mit ihren innovativen Lösungen auf Handwerker treffen. Fachlich besonders tief in einzelne Schwerpunktthemen gehen die Sonderpräsentationen mitten im Messegeschehen.

Die diesjährige Chillventa widmet sich einer Vielzahl an hochaktuellen Themen. Insbesondere Vertreter aus dem Handwerk profitieren davon, dass die Chillventa nicht nur auf den Ständen der Aussteller die gesamte Wertschöpfungskette der Kälte-, Klima-, Lüftungs- und Wärmepumpentechnik abdeckt, sondern besonders für die Vermittlung von praxisnahem und direkt umsetzbarem Wissen für den realen Betriebsalltag steht. Neben dem individuellen Austausch mit Experten direkt an den Messeständen und zahlreichen spannenden Vorträgen in den vier Fachforen mit rund 200 Vorträgen überzeugen in diesem Jahr vor allem zwei Sonderpräsentationen als fachliche Highlights auf höchstem Niveau.

Sonderpräsentation "Kältemittelverlust und kein Leck gefunden! So klappt es"

Mit einer Kombination aus grundsätzlichen Hintergrundinformationen zum physikalisch-technischen Zusammenhang und anschaulichen Live-Versuchen rund um die Thematik der Ortung von Kältemittel-Lecks begeistert die Bundesfachschule Kälte-Klima-Technik mit der Sonderpräsentation "Kältemittelverlust und kein Leck gefunden! So klappt es" in Halle 4, Stand 4-411. An allen drei Messetagen werden hier jeweils um 10:00 Uhr, 12:30 Uhr und 15:00 Uhr verschieden große Kapillarlecks in einem Wasserbecken positioniert und somit unterschiedliche Leckraten visualisiert. Auf diesem Weg wird der rechnerische Ansatz direkt im Experiment bestätigt. Zusätzlich werden verschiedene Prüfmöglichkeiten eines funktionierenden Leckdetektors vorgestellt und deren Handhabung gezeigt. Ein Leckdetektor stellt einen wesentlichen Baustein zur erfolgreichen Leckortung dar und dessen Funktion kann unter anderem mittels Testlecks bzw. Testgasen nachgewiesen werden. Zusätzlich geben Referenten der Bundesfachschule Kälte-Klima-Technik wichtige grundsätzliche Hintergrundinformationen zum physikalisch-technischen Zusammenhang.

Sonderpräsentation "AIT Heat Pump Innovation Lounge"

Bereits seit über 25 Jahren forscht das AIT Austrian Institute of Technology im Bereich der Wärmepumpen und seit etwa zehn Jahren intensiv an Hochtemperatur-Wärmepumpen. Spannende Erkenntnisse und neueste Forschungsergebnisse präsentieren die Experten und Expertinnen des Instituts in Halle 4A, Stand 4A-319 in der "AIT Heat Pump Innovation Lounge". Diese umfassen unter anderem die Optimierung von Wärmepumpen, ihren Einsatz in industriellen Trocknungsprozessen sowie ihre Verwendung als Ersatz für Gasthermen in Wohngebäuden. Gezeigt werden unter anderem Ansätze, die es ermöglichen, technische, ökologische und ökonomische Randbedingungen gleichzeitig zu berücksichtigen, neue Konzepte, die den Energiebedarf bei industrieller Trocknung und Dehydrierung um ca. 60 % reduzieren und Lösungsansätze für die Umrüstung von Wohn- und Büroeinheiten auf klimafreundliche Heizungen.

