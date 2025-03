Mit nur 3 Millimeter Aufbauhöhe eignet sich das AEG Flächenheizsystem THERMO BODEN gleichermaßen für den Neubau und die Sanierung. Jetzt hat AEG Haustechnik das elektrische System weiterentwickelt und optimiert: Die wahlweise 30 oder 50 Zentimeter breiten Heizmatten lassen sich noch einfacher verlegen als bisher - sie eignen sich für jede Raumgeometrie, auch für kleine, verwinkelte und schräge Räume.

Perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten gewährleisten die Langlebigkeit und Effizienz der AEG Fußbodenheizung. Zudem ist das elektrische Heizmattensystem günstig in der Anschaffung und komplett wartungsfrei. Die praktischen Sets in vielen Varianten enthalten neben dem THERMO BODEN den AEG Komfortregler, einen Temperaturfühler und ein Flexrohr mit Endkappe. AEG Haustechnik unterstützt Architekten und Fachplaner bei der Planung und Kalkulation.

Wärmekomfort nach Bedarf

Geeignet ist der AEG THERMO BODEN für alle keramischen Bodenbeläge und Natursteinplatten. Die Heizmatten lassen sich sowohl mit ausgleichendem Nivellier-Estrich als auch mit Fliesenkleber aufbringen. Da die AEG Flächenheizung nur etwa drei Millimeter stark ist, erhöht sich der Fußbodenaufbau nicht wesentlich. In Bädern und Wohnbereichen, Werkstatt- und Hobbyräumen steigert sie den Wärmekomfort signifikant. Ein großer Vorteil der elektrischen Flächenheizung liegt auch darin, dass sie in höchstem Maße effizient und somit Energie einsparend betrieben werden kann.

Gründe für den energieeffizienten Betrieb

Durch das optimale Temperaturniveau aufgrund der vollflächigen Wärmeabstrahlung lässt sich die Raumtemperatur bei gleichem Wärmeempfinden um ein bis zwei Grad senken. Der intelligente Fußbodentemperaturregler reduziert den Energieverbrauch indem er bedarfsgerecht heizt, also dafür sorgt, dass der Boden immer exakt dann auf Wunschtemperatur ist, wenn sich die Bewohner im Raum aufhalten. Programmierbar sind pro Tag mehrere Heizzeiten, darüber hinaus ist die spontane temporäre Wärmeanforderung jederzeit möglich. Die elektrische Strahlungswärme steht sehr schnell zur Verfügung - innerhalb weniger Minuten - und verteilt sich schon in der Aufheizphase absolut gleichmäßig. Als Zusatzheizung überbrückt der AEG THERMO BODEN Übergangszeiten und ermöglicht somit das frühzeitige Abschalten der Hauptheizung im Frühjahr und ihr spätes Einschalten im Herbst.

Drei AEG Heizmattensysteme für alle Anwendungen

Der optimierte AEG THERMO BODEN Turbo mit einer Heizleistung von 200 W/m² sorgt für eine bewährte, schnelle Aufheizung bei dicken Fliesen. Aufgrund der geringen Verlegebreite ist diese Variante perfekt geeignet für kleinere, verwinkelte Bäder.

Mit 160 W/m² Heizleistung ist der neue AEG THERMO BODEN Basis universell einsetzbar in großen Badezimmern, Wintergärten, Wohnräumen oder in Werkstatt und Hobbyraum, aber auch in Foyers und Besprechungsräumen von Objektbauten.

Mehr Duschkomfort ermöglicht der THERMO BODEN Wellness. Mit hoher Heizleistung von 200 W/m² ist die AEG Wellness-Heizmatte für den Einsatz in gefliesten, begehbaren Duschen und Sitzflächen gedacht sowie im Privat-Spa und -Schwimmbad. Die schnelle Trocknung der Bodenfliesen verhindert wirkungsvoll Schimmel und Stockflecken, die sich vorzugsweise in der Dusche bilden.

Alle weiteren Informationen:

www.aeg-haustechnik.de/fussbodenheizung und

www.aeg-haustechnik.de/thermo-boden-planer