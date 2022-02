Pressemeldung

Wie wäre es also, schon früh am Morgen im Badezimmer mit der Wohlfühl-Wirkung von Holz in den Tag zu starten? Für dieses Feeling muss man nicht extra in den Wald gehen. Die gute Nachricht: Uns als Badmöbelhersteller ist es gelungen, ausdrucksstarkes und inspirierendes Massivholz so in Szene zu setzen, dass man seine Eigenart förmlich zu spüren vermag. Für unsere neue Kollektion “Massivholz Waschbeckenplatten“ verarbeiten wir Massivholz, wie das einer ausdrucksstarken Kernbuche, einer unvergleichlichen Wildeiche und Walnuss, für einen modernen Nussbaum-Look. Für noch mehr wirkungsvolle Natürlichkeit wird an der Vorderkante eine Baumkante schräg angefräst. Die Massivholz­Waschbeckenplatten sind deshalb nicht nur zeitlos schön, sondern bieten eine tolle Plattform, um sie in gebräuchliche Waschtischvariationen einzubinden. Es mag bestenfalls eine Frage des Geschmacks sein, ob ein Aufsatzwaschbecken darauf gesetzt werden soll oder etwa ein integriertes Waschbecken vom Kunden favorisiert wird.

Wasser und Holz - keine Sorge

In einem sehr aufwendigen Verfahren wird die Oberfläche so behandelt, dass die natürliche Struktur noch besser zur Geltung kommt. Dabei ver­wenden wir ein biozertifiziertes Hartwachsöl, das aus natürlichen Rohstof­fen besteht, lösemittelfrei und biozertifziert ist. Es wird matt aufgetragen und sorgt für eine wasserabweisende Oberfläche, die vor eindringender Flüssigkeit schützt.

Indivduell und All-Inclusive

Das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind Ihre individuellen Wünsche: Alle Massivholz-Waschbeckenplatten gibt es in einer Stärke von 26 mm oder in 40 mm. Andere Wunsch-Holzarten sind auf Anfrage möglich.

Wenn schon, denn schon: Armaturenbohrungen, Tragekonsolen und Aus­schnitte für Waschbecken, realisieren wir gerne - und das sicher ohne Aufpreis!