Bild: Testo SE & Co. KGaA
10.10.2025  Pressemeldung Alle News von Testo

Testo Webshop-Aktion: Dein Upgrade für mehr Effizienz.

Kälte-Messtechnik die Dich sofort weiterbringt und online 10% sparen!

Von der Lecksuche über elektrische Prüfungen bis hin zur vollautomatischen Evakuierung und Befüllung: Unsere nahtlos aufeinander abgestimmten Werkzeuge machen die routinemäßige Inbetriebnahme und Wartung von Kälte- und Klimaanlagen zu einem schnellen, präzisen und zuverlässigen Arbeitsablauf. Jetzt bis 31.10.2025 im Online-Shop eines der drei Kälte-Sets kaufen und 10% sparen.

Reparatur-Set

Eine stabile Grundlage für jeden Auftrag. Leckagen finden mit dem testo 316-3 und Lasten sicher prüfen mit dem testo 770-3 – das Wichtigste für Installation, Inbetriebnahme und Service.

Inbetriebnahme-Set

Spare Zeit und vermeide Rätselraten. Die Vakuumpumpe testo 565i evakuiert vollautomatisch mit Auto-Stopp und Vakuum-Haltetest und arbeitet perfekt mit Deinem bereits vorhandenen testo 552i zusammen, während die Kältemittelwaage testo 560i den Füllvorgang direkt beim Sollwert stoppt.

Wartungs-Set

Schlauchlose Systemüberprüfung: Nutze die zwei Zangenthermometer testo 115i, die im Lieferumfang unserer Monteurhilfe enthalten sind und verbinde sie mit den beiden testo 549i Drucksonden. In Kombination mit der präzisen Stromzange testo 770-3 und der testo Smart App hast Du jetzt alles auf einem Bildschirm.

Jetzt direkt shoppen und profitieren

Testo SE & Co. KGaA
Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstr. 2
79822 Titisee-Neustadt
Deutschland
Telefon:  07653 - 681-700
Mo-Do 8.00 Uhr - 17.00 Uhr
Fr 8.00 Uhr - 16.00 Uhr
Telefon:  07653 - 681-700
www.testo.de
Anzeigen
Wemefa H. Christopeit GmbH
CONEL GmbH
delphisXpert
CONTI Sanitärarmaturen GmbH
Armstrong Fluid Technology GmbH

DESTATIS:

08.10.2025

Produktion im August 2025: -4,3 % zum Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

09.10.2025

Lkw-Maut-Fahrleistungsindex im September 2025: +0,5 % zum Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

30.09.2025

Einzelhandelsumsatz im August 2025 real um 0,2 % niedriger als im Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung