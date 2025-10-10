Von der Lecksuche über elektrische Prüfungen bis hin zur vollautomatischen Evakuierung und Befüllung: Unsere nahtlos aufeinander abgestimmten Werkzeuge machen die routinemäßige Inbetriebnahme und Wartung von Kälte- und Klimaanlagen zu einem schnellen, präzisen und zuverlässigen Arbeitsablauf. Jetzt bis 31.10.2025 im Online-Shop eines der drei Kälte-Sets kaufen und 10% sparen.

Reparatur-Set

Eine stabile Grundlage für jeden Auftrag. Leckagen finden mit dem testo 316-3 und Lasten sicher prüfen mit dem testo 770-3 – das Wichtigste für Installation, Inbetriebnahme und Service.

Inbetriebnahme-Set

Spare Zeit und vermeide Rätselraten. Die Vakuumpumpe testo 565i evakuiert vollautomatisch mit Auto-Stopp und Vakuum-Haltetest und arbeitet perfekt mit Deinem bereits vorhandenen testo 552i zusammen, während die Kältemittelwaage testo 560i den Füllvorgang direkt beim Sollwert stoppt.

Wartungs-Set

Schlauchlose Systemüberprüfung: Nutze die zwei Zangenthermometer testo 115i, die im Lieferumfang unserer Monteurhilfe enthalten sind und verbinde sie mit den beiden testo 549i Drucksonden. In Kombination mit der präzisen Stromzange testo 770-3 und der testo Smart App hast Du jetzt alles auf einem Bildschirm.

