Pressemeldung

Die thermische Behaglichkeit und das Raumklima gewinnen immer mehr an Bedeutung in der Gesellschaft, sei es in Wohn- oder Bürogebäuden. Sichern Sie sich jetzt hierzu unsere nach Registrierung kostenlose Webinar-Aufzeichnung und werden Sie zum Experten in diesem Bereich.

In der Aufzeichnung erfahren Sie alles rund um die thermische Behaglichkeit, das Raumklima sowie der Behaglichkeitsmessung mit dem Klimamessgerät testo 400 und vielem mehr.

Die Webinar-Aufzeichnung und weitere Informationen finden Sie hier: bit.ly/3BreW0h