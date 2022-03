Pressemeldung

Mit der Wärmebildkamera testo 868 verschaffen Sie sich den absoluten Durchblick und entdecken alles! Durch ihre smarten Funktionen, einer integrierten Digitalkamera und der besten Wärmebildqualität liefert die testo 868 ein optimales Bild ab. Zudem zeichnet sie sich durch ihre einfache Handhabung und ihrer professionellen Messleistung aus.

In der Webinar-Aufzeichnung „Service-Talk testo 868“ verraten wir Ihnen in nur 30 Minuten, wie Sie die Wärmebildkamera in Ihrem Arbeitsalltag ideal einbringen können. Außerdem erwarten Sie verschiedene Tipps & Tricks aus der Praxis von SHK-Experte Marco Rzeski.

Zur Webinar-Aufzeichnung: bit.ly/3pqBhHF