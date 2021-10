Pressemeldung

Da wir heutzutage immer mehr Zeit in geschlossenen Räumen verbringen, werden raumlufttechnische (RLT-)Anlagen installiert, die ein angenehmes Klima in den Innenräumen sicherstellen. Zum einen dienen diese zur Bereitstellung von Frischluft und zum anderen zur Schadstoffabfuhr, wie beispielsweise der Entfernung überflüssiger Feuchte aus Räumen. Die Sicherstellung eines ausreichenden Luftwechsels und somit die Bestimmung des Volumenstroms ist ein wichtiger Qualitätsfaktor bei der Inbetriebnahme und im Betrieb von RLT-Anlagen. Die verlässliche Bestimmung der Luftgeschwindigkeit in Kanälen ist eine der herausforderndsten Messungen, die ein*e Klima-/Lüftungstechniker*in ausführen muss.

Mehr Informationen zur fehlerfreien Volumenstrommessung: bit.ly/3m1M1Ln

Im kostenlosen 60-minütigen Live-Webinar zeigen wir wie einfach und effizient eine Volumenstrommessung mit dem Universal-Klimamessgerät testo 400 durchzuführen und zu dokumentieren ist.

Hier geht es zur Anmeldung: bit.ly/2XuVrWa