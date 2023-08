Kostenlose Online-Einweisung beim Kauf einer Wärmebildkamera erhalten. Bild: Testo SE & Co. KGaA

So einfach geht’s: Buchen Sie nach erfolgreichem Kauf einer Wärmebildkamera einfach einen Termin online. Die Aktion wurde verlängert und läuft jetzt bis zum 31. Oktober 2023.

Die testo 883. Perfekt für Profis.

Die Wärmebildkamera testo 883 ist der ideale Begleiter für Instandhalter, Facility Manager und Gebäude-Energieberater, da sie eine herausragende Bildqualität bietet, automatisch Wärmebilder dem entsprechenden Messobjekt zuordnet und archiviert sowie eine professionelle Bildanalyse und Berichterstattung ermöglicht. Die testo 883 verfügt über eine Infrarot-Auflösung von 320 x 240 Pixeln, die mit der integrierten testo SuperResolution-Technologie sogar auf 640 x 480 Pixel erweitert werden kann. Mit einer thermischen Empfindlichkeit von < 40 mK werden selbst kleinste Temperaturunterschiede zuverlässig erkannt. Dank des manuellen Fokus haben Anwender die volle Kontrolle über das Wärmebild.

Die Wärmebildkameras testo 865s, testo 868s, testo 871s und testo 872s. Perfekt für Einsteiger und Allrounder.

Die Testo-Wärmebildkameras testo 865s, testo 868s, testo 871s und testo 872s bieten eine Vielzahl von Vorteilen. Sowohl im Handwerk als auch in der Industrie ermöglichen sie präzise und berührungslose Temperaturmessungen, verbessern die Effizienz und ermöglichen eine eindrucksvolle Dokumentation der Arbeit. Die Wärmebildkameras zeichnen sich durch aussagekräftige Wärmebilder mit hoher Auflösung, einem NETD von < 50 mK, die Integration von Funkfühlern und die Nutzung der testo Thermography App aus. Zusätzliche Funktionen wie der IFOV Warner und Scale Assist erleichtern die Arbeit, und die Bedienung erfolgt intuitiv in einer modernen Kacheloptik.

Thermografie-Seminare und Inhouse-Schulungen der Testo Akademie

Bilden Sie sich im Bereich der Thermografie weiter und erlangen Sie in verschiedenen Präsenz- und Online-Seminaren oder in Inhouse-Schulungen der Testo Akademie zusätzliches Fachwissen. Lernen Sie in den Seminaren, wie ein optimales Wärmebild erstellt wird, auf welche thermischen Auffälligkeiten zu achten ist und wie eine professionelle Analyse durchgeführt wird.

Lassen Sie ihr Fachwissen zertifizieren: Im Anschluss an die Seminare für Fortgeschrittene und Profis, haben Sie die Möglichkeit, Ihr Wissen schriftlich prüfen zu lassen und mit einem Zertifikat der TÜV Rheinland Akademie abzuschließen. Auf der Testo-Website können Sie sich über die kommenden Thermografie-Seminare informieren.