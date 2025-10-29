Alle relevanten und geforderten Aspekte nach den aktuellen Verordnungen (EU) und der Chemikalien-Klimaschutzverordnung, 26. bis 28.11.2025 in Titisee-Neustadt.

Arbeiten an ortsfesten Kälte- und Klimaanlagen sowie Wärmepumpen mit fluorierten Treibhausgasen dürfen nur von zertifiziertem Personal mit entsprechender Zertifizierung durchgeführt werden. Lernen Sie in diesem Seminar vom 26. bis 28.11.2025 in Titisee-Neustadt in verkürzter Weiterbildung alle relevanten und geforderten Aspekte nach den aktuellen Verordnungen (EU) und der Chemikalien-Klimaschutzverordnung kennen.

Mit der Sachkunde A2 sind Sie qualifiziert für die Rückgewinnung, Installation, Instandhaltung und Wartung an Kälteanlagen sowie Wärmepumpen mit weniger als 3 kg fluorierten Treibhausgasen oder an hermetisch geschlossenen Systemen mit weniger als 6 kg fluorierten Treibhausgasen und brennbare Kältemittel der Sicherheitsklassen A2L, A2 und A3.

Wichtige Themen im Überblick:

Rechtsvorschriften und Grundlagen der Thermodynamik

Umweltauswirkungen von Kältemittel und relevante Umweltvorschriften

Kontrolle vor der Inbetriebnahme, nach Ausfallzeit, nach Instandhaltungs- oder Reparaturarbeiten oder während des Betriebs

Dichtheitskontrollen

Umweltverträglicher Umgang mit System und Kältemittel während der Installation, Instandhaltung, Wartung und Rückgewinnung

Inbetriebnahme und Instandhaltung (u.a. Verdichter, Verflüssiger, Verdampfer, Ventilen)

Rohrleitungssystem in einer Kälteanlage

Informationen zur Technologie, die fluorierte Treibhausgase reduzieren oder ersetzen

Installation und bewährte Verfahren für die Wartung von Einrichtungen und Systeme (Kohlenwasserstoffe)

Sachkundeprüfung (Theorie und Praxis)

