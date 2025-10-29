Testo-Seminar Kältetechnik: Sachkunde Kleiner Kälteschein A2
Arbeiten an ortsfesten Kälte- und Klimaanlagen sowie Wärmepumpen mit fluorierten Treibhausgasen dürfen nur von zertifiziertem Personal mit entsprechender Zertifizierung durchgeführt werden. Lernen Sie in diesem Seminar vom 26. bis 28.11.2025 in Titisee-Neustadt in verkürzter Weiterbildung alle relevanten und geforderten Aspekte nach den aktuellen Verordnungen (EU) und der Chemikalien-Klimaschutzverordnung kennen.
Mit der Sachkunde A2 sind Sie qualifiziert für die Rückgewinnung, Installation, Instandhaltung und Wartung an Kälteanlagen sowie Wärmepumpen mit weniger als 3 kg fluorierten Treibhausgasen oder an hermetisch geschlossenen Systemen mit weniger als 6 kg fluorierten Treibhausgasen und brennbare Kältemittel der Sicherheitsklassen A2L, A2 und A3.
Wichtige Themen im Überblick:
- Rechtsvorschriften und Grundlagen der Thermodynamik
- Umweltauswirkungen von Kältemittel und relevante Umweltvorschriften
- Kontrolle vor der Inbetriebnahme, nach Ausfallzeit, nach Instandhaltungs- oder Reparaturarbeiten oder während des Betriebs
- Dichtheitskontrollen
- Umweltverträglicher Umgang mit System und Kältemittel während der Installation, Instandhaltung, Wartung und Rückgewinnung
- Inbetriebnahme und Instandhaltung (u.a. Verdichter, Verflüssiger, Verdampfer, Ventilen)
- Rohrleitungssystem in einer Kälteanlage
- Informationen zur Technologie, die fluorierte Treibhausgase reduzieren oder ersetzen
- Installation und bewährte Verfahren für die Wartung von Einrichtungen und Systeme (Kohlenwasserstoffe)
- Sachkundeprüfung (Theorie und Praxis)
Fr 8.00 Uhr - 16.00 Uhr