Auch diesen Herbst gibt es von testo wieder ausgewählte Geräte zu attraktiven Aktionspreisen. Als langjähriger Testo-Partner begleiten wir diese Aktion Jahr für Jahr und bieten Ihnen, unseren Kunden, die Möglichkeit aktiv zu sparen.

Die Aktionsgeräte im Überblick:

TESTO 300 ALLROUNDER-SET

Das Abgasanalysegerät Testo 300 Allrounder (das perfekte Gerät für Monteure mit 50-400 Messungen pro Jahr) gibt es zu einem reduzierten Listenpreis von 1399 Euro (zzgl. MwSt). Bei uns erhalten Sie es für nur 1190,- Euro (zzgl. MwSt).

Zum Testo 300 Allrounder-Set zum Aktionspreis bestellen

TESTO 300 PROFI-SET

Das Abgasanalysegerät Testo 300 Profi-Set (das perfekte Set für Monteure mit mehr als 400 Messungen pro Jahr) gibt es zu einem reduzierten Listenpreis von 1699 Euro (zzgl. MwSt). Bei uns erhalten Sie es für nur 1445,- Euro (zzgl. MwSt).

Zum Testo 300 Profi-Set zum Aktionspreis bestellen

TESTO 320 EINSTEIGER-SET

Das Abgasanalysegerät Testo 320 Einsteiger-Set (das perfekte Set für Monteure mit weniger als 50 Messungen pro Jahr) gibt es zu einem Listenpreis von 1079 Euro (zzgl. MwSt). Bei uns erhalten Sie es für nur 879,- Euro (zzgl. MwSt).

Zum Testo 320 Einsteiger-Set zum Aktionspreis bestellen

TESTO 324 GASLEITUNGSPRÜFGERÄT

Das Gas- und Wasserleitungsprüfgerät Testo 324 Gas-Wasser-Set (ideal für Belastungs- und Dichtheitsprüfungen sowie die wichtige Gebrauchsfähigkeitsprüfung) gibt es zu einem reduzierten Listenpreis von 1799,- Euro (zzgl. MwSt). Bei uns erhalten Sie es für nur 1529,- Euro (zzgl. MwSt).

Zum Testo 324 Gas-Wasser-Set zum Aktionspreis bestellen

TESTO 557 WÄRMEPUMPEN-MONTEURHILFE

Das testo 557 - Digitales Monteurhilfe-Set - mit Bluetooth und 4er-Füllschlauchsatz (ideal für die Berechnung von Überhitzung / Unterkühlung, Umgebungsdruckmessung und automatischen Updates mit neuen Kältemitteln) gibt es zu einem reduzierten Listenpreis von 439,- Euro (zzgl. MwSt). Bei uns erhalten Sie es für nur 367,- Euro (zzgl. MwSt).

Zum Testo 557 Wärmepumpen-Set zum Aktionspreis bestellen

Noch kein Wagner-Kunde?

Dann registrieren Sie sich bitte hier: Zur Registrierung

Der aktuelle Katalog 2019/2020! Sie wollen ihn? Dann geht’s hier zur Katalogbestellung

Das Beste zum Schluss:

Kombinieren Sie ab sofort den Sparfaktor mit dem Spaßfaktor beim Einkauf Ihrer Sanitär- und Heizungsartikel. Wenn Sie online einkaufen, sammeln Sie mit jeder Bestellung Prämienpunkte, die Sie dann in tolle Prämien eintauschen können: Zum Sortiment des Prämienprogramms

Technik ist unser Ding!

Wir – die Philipp Wagner GmbH – sind der SHK-Marken-Fachversand der sich klassisch dreistufig ausschließlich an Heizungs- und Sanitär-Installateure sowie industrielle Abnehmer richtet. Unsere Kunden und deren tägliche Herausforderungen haben wir stets im Blick – wir verkaufen eben nicht nur Standard, sondern echte Problemlösungen. Diese liefern wir per Paketdienst oder Spedition bundesweit direkt zu Ihnen oder auf die Baustelle. Sparen auch Sie Fahrzeiten und lassen Sie sich hochwertige Markenprodukte der SHK-Branche bequem und einfach in Ihre Firma liefern. Und das Beste: gute Beratung gibt es dazu kostenlos. Technik ist unser Ding!