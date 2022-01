Pressemeldung

In Zukunft werden Wärmepumpen - wie auch Raumklimageräte - für das SHK-Handwerk immer mehr an Bedeutung gewinnen. Den Service an Wärmepumpen haben Heizungsbauer bereits als neues Geschäftsfeld für sich entdeckt.

Damit Wärmepumpen zuverlässig nachhaltige Wärme liefern und die Heizkurve stimmt, müssen sie in regelmäßigen Wartungs- und Serviceintervalle mit der passenden Messtechnik gründlich gecheckt werden.

Finden Sie in unserem kostenlosen Ratgeber Informationen in den vier Modulen:

Wärmepumpen verstehen

Grundlagen und Hauptkomponenten

Richtig Planen und Messen

Schall

Hier zum Download: bit.ly/3tEVJrr