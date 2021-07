Pressemeldung

Tipps und Tricks zu Messaufgaben an Heizungsanlagen findet ihr in unserem Praxisratgeber "Messaufgaben an Heizungsanlagen effizient und sicher durchführen."

Mit verschiedenen Inhalten zur Funktionsprüfung und Einstellungen an Gasfeueranlagen, wie „Einstellen des Gas-Luft-Verhältnisses“ oder „Messung der CO-Konzentration“ und zusätzlichen Überprüfungen, wie „Überprüfung von Stickoxiden“ und „Messen der Rußzahl“

Hier geht es zum Download des Praxisratgebers: bit.ly/3kOdEHw