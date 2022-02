Pressemeldung

Wie messe ich eigentlich Abgas und worauf sollte ich achten? In dieser Folge des Wissenspodcasts der Heizungsbauer aus Leidenschaft mit Marcel von Zons von SHk Info erfahren Sie alles rund um die Abgasmessung und die Abgasmessgeräte. Unter Anderem berichtet Marcel von Zons von SHK-Info, welches Gerät sich für die Abgasmessung am besten eignet. Das Abgasmessgerät testo 300 hilft dem Heizungsbauer vor allem durch seine digitalen Tools, die es ihm ermöglichen alle Messdaten kompakt und digital in der App zu speichern. Natürlich wird genau auf den Ablauf einer Abgasmessung eingegangen und die Experten verraten Ihnen Tipps und Tricks.

