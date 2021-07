Pressemeldung

Kabelsalat, instabile Fühler, ungenaue Messergebnisse – all das gehört der Vergangenheit an. Mit unserer neuen, Smart Probe testo 915i, mit austauschbaren Steckfühlern TE Typ K, Klasse 1, bist Du für die wichtigsten Temperaturmessungen in Heizung, Klima, Lüftung und Kälte perfekt ausgestattet.

Messen, Auswerten, Dokumentieren - das testo 915i lässt sich per Bluetooth bequem und kabellos mit der testo Smart App übers Smartphone oder Tablet bedienen.

Hier finden Sie mehr Infos: bit.ly/3BqDgjP