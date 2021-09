Pressemeldung

Die Testo Servicehelden für einen Superservice an Heizungsanlagen und Wärmepumpen in Aktion-Sets

Kundenerwartungen, Kostendruck und Ressourcenknappheit – der Service an Heizungsanlagen und Wärmepumpen muss heutzutage effizient wie nie ablaufen. Der Einsatz qualitativ hochwertiger Messgeräte ist dabei entscheidend. Zeit für Servicehelden für einen Superservice: Vom 01.09.2021 bis 30.04.2022 bietet der Messtechnik-Hersteller Testo verschiedene Messtechnik-Sets für den Heizungsservice, die Installation und Wartung von Wärmepumpen oder die Leckage-Prüfung an Gas- und Wasserleitungen zum Vorteilspreis. In vier digitalen Service-Talks sprechen Experten aus dem Heizungshandwerk mit Testo Produktexperten zudem über ihre Erfahrungen mit den Testo Servicehelden und verraten Tipps und Tricks rund um die Messaufgaben.

Die robusten Servicehelden für die Abgasmessung

Für effiziente Abgasmessungen stehen zwei Servicehelden-Sets zur Auswahl: das testo 300 Allrounder-Set und das testo 300 Profi-Set. Beide Sets sind komplett auf die Messaufgaben des Heizungshandwerks abgestimmt und erleichtern den stressigen Arbeitsalltag. Die Sets mit dem Abgasmessgerät testo 300 bestechen durch einfaches Bedienen über Smart-Touch und den hinterlegten, klar strukturierten Messmenüs für alle relevanten Messungen. Die dadurch vereinfachten Arbeitsabläufe sowie die digitale Messdatenverarbeitung und papierlose Dokumentation sparen Anwender*innen wertvolle Zeit und Geld.

Der sichere Serviceheld für Gas- und Wasserleitungen

Für das richtlinienkonforme Prüfen von Gas- und Wasserleitungen eignet sich das Gas- und Wasser-Set testo 324. Mit diesem sicheren Servicehelden führen Servicetechniker*innen alle wichtigen Messungen gemäß der TRGI 2018 wie Dichtheitsprüfung, Belastungsprüfung und Gebrauchsfähigkeitsprüfung sowie die automatische Leitungsvolumenbestimmung bei Gasleitungen durch. Neben dem DVGW-geprüften Druck- und Leckmengenmessgerät testo 324 mit Bluetooth®-Schnittstelle inklusive Systemkoffer mit Einspeisevorrichtung enthält das Servicehelden-Set auch eine Hochdrucksonde, einen Hochdruckanschluss, einen Y-Verteiler sowie weiteres wichtiges Zubehör.

Die Serviceheldin mit Durchblick

Leckagen entdecken, Heizleistung überprüfen, Wärmebrücken lokalisieren oder Baumängel aufspüren: Die Serviceheldin testo 868 entdeckt jegliche Schwachstelle und ist damit die perfekte Superkraft für alle Heizungshandwerker*innen.

Mit einer Infrarotauflösung von 160 x 120 Pixel, die durch die integrierte SuperResolution-Technologie auf 320 x 240 Pixel erweiterbar ist, weist die Wärmebildkamera testo 868 eine sehr gute Bildqualität auf. Objektiv vergleichbare und fehlerfreie Infrarotbilder werden mit der Funktion testo ScaleAssist, welche die Wärmebildskala automatisch optimal einstellt, ermöglicht. Für eine schnelle und professionelle Berichterstellung sorgt eine kostenlose Analysesoftware.

Die smarten Servicehelden für Wärmepumpen

Inzwischen gehören die Inbetriebnahme und der Service von Wärmepumpen, Kälte- und Klimaanlagen für immer mehr Heizungshandwerker*innen zum Alltag. Daher gibt es in diesem Jahr gleich zwei Servicehelden-Sets zum Aktionspreis. Das testo 550s Wärmepumpen-Set sowie das testo 557s Wärmepumpen-Set.

Das Wärmepumpen-Set testo 550s bietet dafür eine smarte Lösung. Das Messgerät lässt sich ganz einfach mit dem Smartphone verbinden, um die Messung aus der Ferne zu überwachen oder in der App die Messung zu dokumentieren. Das Set mit der digitalen Monteurhilfe testo 557s inklusive 4er-Füllschlauchsatz erfüllt zahlreiche Funktionen wie u.a. Überhitzungs-/Unterkühlungs-Berechnung, Vakuummessung oder temperaturkompensierte Dichteprüfung.

Alle Aktion-Sets sowie weiteren Messgeräte für das Heizungshandwerk sind direkt über den Testo-Shop oder im Fachhandel erhältlich.

Servicehelden in live Service-Talks kennenlernen

Installateur- und Heizungsbaumeister Marcel von Zons und Marco Rzeski von SHK info tauschen sich in vier 30 Minuten Sessions zusammen mit Testo Produktexperten live über ihre Erfahrungen mit den Servicehelden von Testo aus und geben Tipps und Tricks rund um die jeweiligen Messungen. Die Service-Talks finden jeweils von 17:00 – 17:30 Uhr zum Feierabend statt. Interessierte können sich vorab kostenlos zu den digitalen Powertrainings anmelden auf www.testo.de/herbstaktion.

Die Service-Talks im Überblick:

Service-Talk am 30.09.2021

Die Alltags-Challenge „Dichtheits-, Belastungs- und Gebrauchsfähigkeitsprüfung nach TRGI 2018“ mit dem Druck- und Leckmengenmessgerät testo 324.

Service-Talk am 21.10.2021

Der Klassiker: Abgasmessung mit dem testo 300 in unter 10 Minuten lernen und wichtige Service-Hacks zur Reinigung kennenlernen.

Service-Talk am 25.11.2021

Trendthema Wärmepumpen: Wie Dir der Einstieg ins Wärmepumpen Business mit der neuen digitalen Monteurhilfe testo 557s gelingt.

Service-Talk am 09.12.2021

Wärmebildkameras im Service einsetzen: Das kannst Du alles mit der testo 868 sehen und entdecken. Die häufigsten Anwendungen und Erkenntnisse rund ums Gebäude.

Detaillierte Informationen über die Servicehelden, Aktionspreise und die Service-Talks sind auf www.testo.com/de-DE/herbstaktion zu finden.