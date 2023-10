Die nächsten Jahre werden für die SHK-Branche herausfordernd. Testo begleitet das Handwerk auf der Mission Wärmepumpe. Installation, Wartung, Service oder Fehlersuche: Für jeden Anwendungsfall stehen smarte und intuitive Testo-Tools bereit. Neben bewährten Messgeräten bietet das Unternehmen aus Titisee-Neustadt auch Schulungen und Seminare, zum Beispiel für Tätigkeiten an Wärmepumpen. Am 9. November diskutieren Vertreter aus Politik und SHK-Branche, wie die Wärmewende gelingen kann.

Politische Vorgabe trifft auf Realität

Die Vorgaben der Politik in Bezug auf die Wärmewende sind ambitioniert: Sechs Millionen Wärmepumpen sollen bis 2030 in Deutschland installiert sein. Ist das aber realistisch? Und wen brauchen wir dazu, dass das gelingt? Diese Fragen diskutieren wir am Donnerstag, 9. November ab 18:30 Uhr gemeinsam mit Vertretern aus Politik, Wissenschaft, dem SHK-Handwerk und der Wärmepumpen-Branche im Rahmen einer hybriden Podiumsdiskussion. Der Austausch findet bei Testo in Titisee-Neustadt statt und wird moderiert von Marcel von Zons (SHK-Info). Per Livestream kann die Diskussion unter dem Motto „Wärmewende & 500.000 Wärmepumpen jährlich: schaffen wir das?“ verfolgt werden. Weitere Informationen dazu unter www.testo.com/de-DE/livestream

Startklar für die Wärmewende

Die Wärmewende ist in vollem Gange und Wärmepumpen in aller Munde. Auch wenn die Nachfrage nach der klimaneutralen Heiztechnik aktuell etwas rückläufig ist, so gelten Wärmepumpen weiterhin als die Lösung der CO2-neutralen Wärmeversorgung der Zukunft. Gut also, wenn man sich auf Werkzeuge und Weiterbildungsmöglichkeiten aus erster Hand verlassen kann. Testo bietet je nach Bedarf genau die Lösung an, die die Arbeit an Wärmepumpen einfacher, schneller und smarter macht.