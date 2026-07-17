Gesundes Raumklima und energieeffiziente Lüftungsanlagen stehen im Fokus von zwei Live-Webinaren, die Testo im Juli 2026 anbietet. Beide Veranstaltungen richten sich an Fachkräfte aus dem Klima-, Lüftungs- und Facility-Management-Bereich und verbinden fundiertes Fachwissen mit konkretem Praxisbezug.

Behaglichkeitsmessung am Arbeitsplatz – 21. Juli 2026

Ein stabiles, gesundes Raumklima ist entscheidend für Wohlbefinden, Gesundheit und Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz. Neben der operativen Temperatur beeinflussen auch Luftfeuchte, Luftströmung, Strahlung sowie die Qualität der Raumluft das Wohlbefinden der Mitarbeitenden. Die Herausforderung besteht darin, zwischen subjektivem Empfinden und messbaren Abweichungen der thermischen Behaglichkeit nach DIN EN ISO 7730 zu unterscheiden.

Im Webinar wird erläutert, wie thermische Behaglichkeit normgerecht erfasst und bewertet wird – und wie sich daraus konkrete Maßnahmen für ein gesundes, leistungsförderndes Raumklima ableiten lassen. Thematisiert werden die Grundlagen der Behaglichkeitsbewertung, gesetzliche Rahmenbedingungen sowie das Zusammenspiel relevanter Klima- und Lüftungsparameter.

Jetzt anmelden und am Dienstag, 21. Juli von 11 bis 12 Uhr live dabei sein: Webinar Behaglichkeit am Arbeitsplatz – Wohlfühlklima schafft zufriedene Mitarbeiter.

Normgerechte Luftvolumenstrom-Messung an RLT-Anlagen – 23. Juli 2026

Lüftungs- und Klimaanlagen zählen zu den größten Energieverbrauchern in Gebäuden – und sind zugleich essenziell für ein gesundes Raumklima. Nur wenn Zu- und Abluftsysteme präzise eingeregelt sind, arbeitet eine Anlage mit maximaler Leistung bei minimalem Energieverbrauch.

In diesem Webinar zeigt Testo, wie sich die fehlerfreie und energieeffiziente Leistung einer raumlufttechnischen Anlage sicherstellen lässt. Dabei stehen normgerechte RLT-Netzmessungen gemäß DIN EN 12599 sowie der neuen DIN EN 16211 im Mittelpunkt. Die neue Norm überführt das Thema Volumenstrommessung schrittweise aus der EN 12599 und strukturiert es inhaltlich neu – mit dem Ziel einer präziseren, modernen und anwendungsnahen Durchführung. In Kombination mit den passenden Strömungssonden führt das testo 400 Anwender Schritt für Schritt durch die Messung und unterstützt bei der Dokumentation direkt vor Ort.

Jetzt anmelden und am Donnerstag, 23. Juli von 11 bis 12 Uhr live dabei sein: Webinar Normgerechte Luftvolumenstrom-Messung nach DIN EN 12599 / DIN EN 16211 an RLT-Anlagen.