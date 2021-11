Pressemeldung

Mit dem extra großen Grafik-Display, dem robusten Sicherheits-Gehäuse sind dank Bluetooth® 5.0 die digitalen Monteurhilfen perfekt für kabelloses Messen geeignet. So sparen Sie sich bei Installation, Wartung und Service von Wärmepumpen wertvolle Zeit und Nerven.

Nutzen Sie Ihre Chance und sichern Sie sich Praxiswissen zum Feierabend: 30 Minuten Power-Training testo 557s im Live-Webinar mit Experten von SHK Info. In diesem Service-Talk lernen Sie alles, was ein Heizungsbauer als Einsteiger in das Geschäftsfeld der Wärmepumpen wissen muss.

SHK-Experte Marco Rzeski berichtet von seinen Erfahrungen mit der digitalen Monteurhilfe testo 557s.

Live Service-Talks mit Experten von SHK Info – jetzt anmelden: https://bit.ly/2ZOdsjv