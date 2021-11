Pressemeldung

In der 5-teilige Video-Serie "Theorie & Praxis für die Abgasmessung an Heizungsanlagen" im E-Learning Programm der Testo Akademie erlangen Sie umfangreiches Wissen zur Abgasmessung an Heizungsanlagen. Mit Installateur- und Heizungsbauermeister Marcel von Zons lernen Sie neben den theoretischen Inhalten, wie dem Prinzip der Verbrennung, Feuerstätten und Brennstoffen auch die Messtechnik kennen. Als Kernthema des Trainings wird die Abgasmessung Schritt für Schritt durchlaufen und entsprechende Einstellungen an der Gas-Brennwertanlage durchgeführt.

Das Videopaket wurde speziell für Nachwuchskräfte im Heizungshandwerk entwickelt und umgesetzt. Dabei verbinden die fünf aufeinander abgestimmten Lernvideos Theorie und Praxis optimal und berücksichtigen gezielt Inhalte aus dem aktuellen Berufsschullehrplan. Somit dient die 5-teilige Video Serie als modernes Lernmedium und auch Unternehmen können von diesem Lernangebot profitieren und ihre Mitarbeiter zeitlich und räumlich flexibel unter Gewährleistung eines hohen Praxisbezugs weiterbilden.

Mehr Informationen finden Sie unter: https://bit.ly/3mFpNix