Die Aufgabenpalette eines Energieberaters ist vielfältig: Sie optimieren den Energieverbrauch von Unternehmen oder Privathaushalten, identifizieren Wärmeverluste an Gebäudehüllen und spüren auch Stellen für Schimmelpilzbildung auf. Testo unterstützt mit innovativer Messtechnik bei den täglichen Aufgaben der Gebäudeanalyse. Von der Wärmebildkamera bis zum U-Wert-Messgerät.

Nutzen Sie die kühle Jahreszeit und führen Sie fundierte sowie aussagekräftige Messungen an der Bausubstanz durch. Denn eine dichte und intakte Gebäudehülle ist in vielerlei Hinsicht von großer Relevanz: Eine optimale Dämmung spart Energie- und Heizkosten und beugt gesundheitsschädigende Schimmelbildung vor.

In unserem kostenlosen Webinar „Energieberatung im Bestand“ am Mittwoch, 21. Februar 2024 um 14 Uhr, erläutern wir Ihnen, wie Sie mit innovativer Messtechnik Anomalien und Schäden an Gebäudehüllen oder Innenräumen einfach und zuverlässig entdecken.

Auf der Agenda:

✓ Gebäudeanalyse mit Thermografie

✓ Schimmelgefahr und Schimmelanlayse

✓ Analyse der Wärmedämmfähigkeit

