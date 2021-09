Pressemeldung

Mit Thermografie lassen sich Oberflächentemperaturen an elektrischen und mechanischen Anlagen ganz einfach visualisieren.

In unserer Webinar-Aufzeichnung „Elektrothermografie ­ Know-how für Instandhalter“ lernen Sie den Einsatz von Thermografie in der elektrischen und mechanischen Instandhaltung kennen und bekommen die Antworten auf Fragen, wie: Was sind die Grundvoraussetzungen und tägliche Hürden? Wie wird die thermografische Untersuchung zum Erfolg? Welche Ansprüche sollten Sie hier an eine geeignete Kamera stellen?

Zur Webinar-Aufzeichnung: bit.ly/3C9nklr

Weitere Informationen unter: