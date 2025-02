Vom 17. bis 21. März 2025 findet in Frankfurt die ISH statt, die Weltleitmesse für Wasser, Wärme und Klima. In diesem Jahr ist Testo wieder mit eigenem Stand dabei und präsentiert innovative Messlösungen für das SHK- und Kälte-Handwerk. Unter dem Messemotto „Einfach genial. Gemacht fürs Handwerk.“ zeigt Testo in Halle 11.1 an Stand D21 Neuheiten und bewährte Produkte aus den Bereichen Heizung, Lüftung, Kälte, und Thermographie.

Messtechnik einfach testen.

Am Testo-Stand erleben Besucher die neuesten Messgeräte für das SHK- und Kälte-Handwerk in Aktion. Ein besonderes Highlight ist die digitale Monteurhilfe testo 558s, die mit innovativen Funktionen die Arbeit an Kälte-, Klimaanlagen und Wärmepumpen noch einfacher macht. Zudem feiert ein weiteres „augenöffnendes“ Neuprodukt auf der ISH seine Weltpremiere – eine exklusive Gelegenheit, es vor Ort nicht nur als einer der Ersten zu sehen und zu erleben, sondern es direkt zu testen.

Einfach mitmachen und gewinnen.

Neben Messtechnik zum Anfassen können Besucher am Messestand an der Testo Thermografie-Challenge teilnehmen und täglich gewinnen. Am Ende der Messewoche wird unter allen Teilnehmern eine Apple Watch Ultra 2 verlost.

Jetzt einfach Messeticket sichern.

Interessierte können sich bereits jetzt auf der Testo-Website kostenlose Messetickets anfordern und sich auf eine spannende ISH 2025 freuen.

Weitere Informationen zu den Produkthighlights und Messeaktionen unter: www.testo.com/de-DE/services/messen/ish2025