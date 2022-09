Kaum ist das Ende des Sommers in Sicht, startet auch allmählich die Heizsaison, welche in diesem Jahr für uns alle von enormen Ängsten durch die Energiepreissteigerungen begleitet wird. Umso wichtiger ist es Heizungsprüfungen vorzunehmen und Optimierungsmöglichkeiten für Einsparungspotenzial zu erkennen.

Mit den diesjährigen testo Herbstaktionsprodukten sind Sie perfekt ausgestattet für die vom Bundeskabinett beschlossenen Maßnahmen zur Energieeinsparung im Gebäudebereich.



Setzen Sie auf langlebige Messgeräte für die Inbetriebnahme, Wartung und Service an Heizungsanlagen, für die Leckage-Prüfung an Gas- und Wasserleitungen, sowie zur Erkennung von Baumängeln und Lokalisierung von Wärmebrücken oder Leckagen.



Nutzen Sie die Preisersparnis für ein testo Abgasmessgerät, Leckmengenmessgerät, oder Wärmebildkamera im Herbstaktionsangebot.

Die Aktionssets sind auch mit exklusivem Kleinschmidt-Zubehör wie der Bonus-Card, dem Magnet-Smartphonehalter oder der bewährten Kleinschmidt GmbH Russpumpe erhältlich.

NEU!!! Abgasmessgerät testo 300 Next Level

Auch in diesem Jahr hat testo ein nützliches Update für die Abgasmessgerätetechnik parat. Das testo 300 Next Level ist aufgerüstet mit einem Bluetooth Connector, der es ermöglicht, eine parallele Messung von bis zu 4 angeschlossenen Smart Probes vorzunehmen. Durch die erweiterte Bluetoothfunktion kann das Handy mit der Smart App als Second Screen fungieren, so können Sie Messungen aus der Entfernung überwachen, starten und stoppen. Ein nützliches Feature ist auch der QR Code Generator, der die Datenintegration um ein Vielfaches erleichtert.

Herbstaktionsangebote Abgasmessgeräte für Heizungsbauer

Herbstaktionsangebote Abgasmessgeräte für Schornsteinfeger

Herbstaktionsangebot Druck- und Leckmengenmessgerät

testo 324 Gas- und Wasser Set für 1649,00 € statt 2089,00 €

Herbstaktionsangebot Wärmebildkamera

testo 868s für 1099,00 € statt 1536,00 €

Das passende Messgerät ist nicht dabei? Schauen Sie auch in unserer Sale Rubrik vorbei, hier finden Sie ständig wechselnde Aktionsprodukte zum reduzierten Schnäppchenpreis.

Noch Fragen? Wir sind über das Kontaktformular für Sie erreichbar.