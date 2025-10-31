Mit Testo bieten wir Ihnen seit Jahren ein umfassendes Sortiment an spezialisierten Messgeräten für Ihren Bedarf als Installateur. Nun gibt es wieder die begehrte Testo-Herbstaktion.

Dieses Jahr unter dem Aspekt Sicherheit.

Motto: Einfach sicher - Arbeitsschutz für das ganze Team.

Jetzt auf Nummer sicher gehen, mit dem tragbaren Einweg-Einzelgasdetektor SGT CO Warner. Beim Kauf von Testo-Produkten im Zeitraum 1.9. bis 31.12.2025 profitieren und einen SGT CO Warner

kostenfrei dazu erhalten:

ab 1.250 Euro Einkaufswert = 1x CO-Warner

ab 2.000 Euro Einkaufswert = 2x CO-Warner

ab 3.000 Euro Einkaufswert = 3x CO-Warner

Weitere Informationen zur Abwicklung finden Sie unter www.testo.de/einfach-sicher oder laden Sie sich einfach unseren Testo-Herbstaktionsflyer herunter.

Als Wagner-Kunde erhalten Sie auf die Aktionspreise zusätzliche Rabatte (Sondernettopreise). Also zögern Sie nicht und klicken Sie gleich zu unserem Onlineshop.

Ein Beispiel für Sie:

Testo 300 Profiset Plus statt 1888,- € für nur 1529,99 € zzgl. MwSt

Zum Aktions-Set im Wagner Shop und 50 Euro Amazon-Gutschein sichern!

Noch kein Wagner-Kunde?

Dann registrieren Sie sich bitte hier: Zur Registrierung

Das Beste zum Schluss – das Prämienprogramm:

Kombinieren Sie ab sofort den Sparfaktor mit dem Spaßfaktor beim Einkauf Ihrer Sanitär- und Heizungsartikel. Wenn Sie online einkaufen, sammeln Sie mit jeder Bestellung Prämienpunkte, die Sie dann in tolle Prämien eintauschen können: Zum Sortiment des Prämienprogramms

Technik ist unser Ding!

Wir – die Philipp Wagner GmbH – sind der SHK-Marken-Fachversand der sich klassisch dreistufig ausschließlich an Heizungs- und Sanitär-Installateure sowie industrielle Abnehmer richtet. Unsere Kunden und deren tägliche Herausforderungen haben wir stets im Blick – wir verkaufen eben nicht nur Standard, sondern echte Problemlösungen. Diese liefern wir per Paketdienst oder Spedition bundesweit direkt zu Ihnen oder auf die Baustelle. Sparen auch Sie Fahrzeiten und lassen Sie sich hochwertige Markenprodukte der SHK-Branche bequem und einfach in Ihre Firma liefern. Und das Beste: gute Beratung gibt es dazu kostenlos. Technik ist unser Ding!