Genial smart, genial flexibel – einfach genial. Das ist die neue digitale Monteurhilfe testo 558s. Mit Touchscreen- und Tastenbedienung sowie intuitivem App-Feeling ist sie so einfach zu bedienen wie ein Smartphone. Mit A3 und A2L Kältemitteln kompatibel sowie Langzeitmessung mit integriertem 72 Stunden Data-Logging, bietet die testo 558s alles, was wichtig ist, für Installation, Wartung und Service an Kälteanlagen und Wärmepumpen.

Dank Touchscreen-Bedienung und dem großen Farbdisplay gehen mit der testo 558s Konfiguration und Steuerung von Messungen an Kältekreisläufen schneller und intuitiver von der Hand – so einfach wie sonst nur auf dem Smartphone. Die Auswertung der Daten wird durch neue 30-Minuten-Trend-Diagramme erheblich vereinfacht. Auch eine 72 Stunden Langzeitmessung ist über die testo Smart App möglich. So können Daten über einen längeren Zeitraum hinweg verfolgt und analysiert werden. Mit der neuen digitalen Monteurhilfe testo 558s hat es Testo geschafft, mit smarter Messtechnik den Arbeits- und Zeitaufwand für SHK- und Kälte-Schaffende signifikant zu verringern.

Jetzt selbst überzeugen: www.testo.com/de-DE/produkte/testo-558s

Voll vernetztes Messtechnik-Portfolio

In Zeiten hoher Arbeitsbelastung ist vor allem eins wichtig: Messungen an Kälte- und Klimaanlagen sowie an Wärmepumpen möglichst zuverlässig, sicher, schnell und einfach durchzuführen. Um das zu ermöglichen, hat Testo zahlreiche Funktionen der Monteurhilfe entwickelt, die den Arbeitsalltag von SHK-Profis erleichtern. Angefangen beim großen Farbdisplay, das alle Messdaten auf einen Blick aufzeigt, den kabellosen Sonden, die sich automatisch mit der Monteurhilfe verbinden, bis hin zu geführten Messmenüs, die sicher ans Ziel bringen. Dazu kommt die testo Smart App, mit der das Konfigurieren, Messen und Dokumentieren bequem und einfach am Smartphone oder Tablet durchgeführt werden kann.

Für jede Herausforderung gewappnet

Bei der Robustheit setzt Testo auf bewährte Qualität. Mit Schutzklasse IP54 kann die Monteurhilfe auch unter schwierigsten Bedingungen zuverlässige Ergebnisse erzielen. Über 90 Kältemittel sind bei der Monteurhilfe hinterlegt, darunter auch Kältemittel der Sicherheitsklassen A3 und A2L. Zehn von ihnen können als Favoriten angelegt werden und sind damit schnell auswählbar. Und die Präzision liegt bei 0,25% fs über den gesamten Messbereich.

Sofort startklar mit den praktischen Wärmepumpen-Sets

Die umfangreichen Sets mit der digitalen Monteurhilfe testo 558s, der Kältemittelwaage testo 560i, der Vakuumpumpe testo 565i und weiteren unverzichtbaren Messgeräten, bieten die ideale Basisausrüstung für Installation, Service und Wartung an Wärmepumpen.

