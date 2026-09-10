Die neue Wärmebildkamera testo 862 verbindet kompakte Bauweise, intuitive Touch-Bedienung und smarte Funktionen für einen effizienten Einsatz der Thermografie im Arbeitsalltag. Bild: Testo SE & Co. KGaA

Testo entwickelt sein Thermografie-Portfolio weiter – mit einer Wärmebildkamera, die dank ihres kompakten Formats immer griffbereit ist: Die neue testo 862 passt in jede Hosentasche, liefert in Sekundenschnelle gestochen scharfe Bilder und ist auf Knopfdruck einsatzbereit. Mit ihren smarten Funktionen unterstützt sie die schnelle und sichere Bewertung thermischer Auffälligkeiten.

Durch ihre hohe Auflösung und thermische Empfindlichkeit werden selbst kleinste Temperaturunterschiede sichtbar – für Ergebnisse, auf die man sich verlassen kann.

Neben der hohen Bildqualität hat Testo bei der testo 862 besonderen Wert auf eine einfache und zeitsparende Bedienung gelegt: intuitiv wie ein Smartphone und auf effiziente Thermografie-Anwendungen im Arbeitsalltag ausgelegt. Die smarten Modi Fusion, Bild-in-Bild und Video sowie Alarmfunktionen, automatische Delta-T-Berechnung, intelligente Schimmelerkennung und zahlreiche weitere Features machen thermische Auffälligkeiten sofort sichtbar – ohne langes Suchen.

Die testo 862 macht Thermografie noch einfacher zugänglich: Im HVAC/R-Bereich unterstützt die kompakte Wärmebildkamera die schnelle Fehlersuche und erleichtert den regelmäßigen Einsatz im Arbeitsalltag. In der Instandhaltung und bei Gebäudeinspektionen ergänzt sie das bestehende Angebot um eine jederzeit griffbereite Lösung für schnelle Vor-Ort-Checks.

Robust, handlich und jederzeit einsatzbereit: Die neue testo 862 ist ab sofort in zwei Modellvarianten sowie als anwendungsspezifische Schimmel- und Elektro-Sets erhältlich.

Weitere Informationen unter www.testo.com/862