Pressemeldung

Da wir immer mehr Zeit in geschlossenen Räumen verbringen spielt das Wohlbefinden des Menschen in einem Raum – die Behaglichkeit – eine immer bedeutendere Rolle. Thermisches Wohlbefinden stellt sich bei Menschen ein, wenn Lufttemperatur, Luftfeuchte, Luftströmung und Wärmestrahlung in der Umgebung als optimal empfunden werden. Diese Behaglichkeit hängt von einer Reihe bestimmter äußerer Einflussgrößen ab.

Hierbei stellen die Kohlendioxidkonzentration und die Raumluftqualität in Innenräumen die wichtigsten Indikatoren für eine ausreichende Qualität der Raumluft dar. Um eine optimale Messung der thermischen Behaglichkeit gemäß DIN EN 13779 und ISO 7730 zu garantieren, bietet Testo hochentwickelte Messgeräte und Sonden.

Die internationale Norm ISO 7730 vereint in der PMV/PPD-Messung die Parameter Raumluft-/Strahlungstemperatur, Luftgeschwindigkeit und relative Raumluftfeuchte. Das PMV ist ein Index, der den Durchschnittswert der Klimabeurteilung einer großen Personengruppe vorhersagt. Der PPD-Index stellt eine quantitative Vorhersage der Anzahl der mit einem bestimmten Umgebungsklima unzufriedenen Personen dar.

