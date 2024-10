Testo Messtechnik auf der Get Nord in Hamburg live erleben. Bild: Testo SE & Co. KGaA

Endlich ist es wieder soweit: Die SHK-Messe Get Nord in Hamburg steht vor der Tür – und Testo ist dabei! Gespannt warten wir schon darauf, uns vom 21. - 23.11.24 an unserem Stand 419 in Halle A1 persönlich mit SHK-Profis auszutauschen. Wir laden Sie herzlich ein zu interessanten Gesprächen, Produkten zum Anfassen und innovativen Messlösungen für das SHK-Handwerk. Insbesondere freuen wir uns, Ihnen die neuesten Produktinnovationen von Testo zu präsentieren. Seien Sie mit dabei und überzeugen Sie sich von unserer neuen Vakuumpumpe, den Monteurhilfen, Abgasmessgeräten sowie Klimamessgeräten – wir freuen uns auf Sie! Noch keine Eintrittskarten? Hier gibt es kostenfreie Tickets.

Mit der testo 565i Vakuumpumpe ergänzt Testo sein Portfolio für Arbeiten an Wärmepumpen sowie an Kälte- und Klimaanlagen. Volle Systemkompatibilität und automatische Bluetooth-­Anbindung an die digitalen Monteurhilfen testo 570s, 557s und 550s, die testo Smart App und zur Vakuumsonde testo 552i ermöglichen ein perfektes Zusammenspiel der Arbeitsabläufe. Die robusten digitalen Monteurhilfen von Testo sind in praktischen Sets mit kabelloser Vakuumsonde und Zangen-Temperaturfühlern.

Umfangreiches Portfolio für Arbeiten an Kältekreisläufen

Evakuierungen sind ein wichtiger Bestandteil bei Inbetriebnahmen und Reparatur von Wärmepumpen und Kälteanlagen. Sie stellen die Leistungseffizienz und Langlebigkeit einer Anlage sicher, indem sie unerwünschte Fremdgase und Feuchtigkeit entfernen. Die Vakuumpumpe testo 565i stoppt im Zusammenspiel mit der Vakuumsonde testo 552i beim Erreichen der gewünschten Vakuum-Zielwerte die Evakuierung automatisch und startet im Anschluss selbstständig den Vakuumhaltetest. Nach einmaliger Konfiguration läuft der Evakuierungsprozess also komplett selbstständig.

Immer wichtiger: Kompatibilität mit natürlichen Kältemitteln

Mit steigendem Bedarf an klimaneutralen Lösungen gewinnen brennbare Kältemittel wie beispielsweise Propan R290 zunehmend an Bedeutung und kommen immer häufiger zum Einsatz. Um für moderne und zukünftige Wärmepumpen und Kälteanlagen kompatibel zu sein, sind die Vakuumpumpe testo 565i und die digitale Monteurhilfe testo 570s bei bestimmungsgemäßer Verwendung mit A3 und A2L Kältemitteln einsetzbar (Details siehe Bedienungsanleitung).

Automatisches Befüllen mit digitaler Kältemittelwaage

Die drahtlose Kältemittelwaage testo 560i macht die Befüllung von Wärmepumpen und Kälteanlagen zum Kinderspiel. Denn mit der Kombination aus Waage und intelligentem Ventil, einer digitalen Monteurhilfe von Testo und/oder der testo Smart App werden Wärmepumpen und Kälteanlagen automatisch und damit so schnell und präzise befüllt wie noch nie. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass die Anlage exakt mit der vorgegebenen Menge an Kältemittel befüllt ist und dadurch fehlerfrei läuft. Dies wird ermöglicht durch die automatische Bluetooth-Verbindung von Waage und Ventil mit den digitalen Monteurhilfen von Testo und mit der testo Smart App für Smartphone oder Tablet.

