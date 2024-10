testo 565i – die weltweit erste Vakuumpumpe für vollautomatische Evakuierungen. Bild: Testo SE & Co. KGaA

Der weltweite Bedarf an Klima- und Kälteanlagen steigt. Tools von Testo helfen, Anlagen klimafreundlich und energieeffizient einzustellen. Testo präsentiert auf der diesjährigen Chillventa in Nürnberg in Halle 5, Stand 5-428 seine zukunftsfähigen Monteurhilfen, seine neue Vakuumpumpe und weitere Messtechnik für den Kälte-Werkzeugkoffer.

Die Vakuumpumpe testo 565i stoppt im Zusammenspiel mit der Vakuumsonde testo 552i beim Erreichen der gewünschten Vakuum-Zielwerte die Evakuierung automatisch und startet im Anschluss selbstständig den Vakuumhaltetest. Volle Systemkompatibilität und automatische Bluetooth­Anbindung an die digitalen Monteurhilfen testo 570s, 557s und 550s, die testo Smart App und zur Vakuumsonde testo 552i ermöglichen ein perfektes Zusammenspiel der Arbeitsabläufe.

www.testo.de