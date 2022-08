Passt fast immer:

Das Testo 300 Allrounder ist das perfekte Gerät für Monteure mit 50-400 Messungen pro Jahr. Es überzeugt mit folgenden Kerndaten:

Empfohlene Anzahl Messungen pro Jahr: 50-400

CO-Sensor in ppm: 8.000

Brennstoffe: Gas, Öl, Festbrennstoff

Die Geräte-Rahmendaten:

Abgasmessgerät testo 300 Allrounder mit O2-Sensor, H2-kompensiertem CO-Sensor (8.000 ppm), 2 Jahre Garantie/gilt für Gerät, Sensoren und Sonden (Achtung: keine Nullung mit Sonde im Abgas). Das neue Messgerät mit dem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis!

Das Aktions-Set:

Set bestehend aus Abgasanalysegerät Testo 300 Allrounder (Best.-Nr. 0633 3002 71), USB Netzteil (Best.-Nr. 0554 1108), Modulare Abgassonde, 180 mm, Ø 8 mm (Best.-Nr. 0600 9760), Ersatzschmutzfilter, modulare Sonde (10 Stück) (Best.-Nr. 0554 3385), testo Bluetooth-Drucker für testo 300 (Best.-Nr. 0554 0621), Ersatz-Thermopapier für Drucker, dokumentenecht (Best.-Nr. 0554 0568), Gerätekoffer (Höhe: 130 mm) für Gerät, Sonden und Zubehör (Best.-Nr. 0516 3300), EasyHeat PC Analyse Software (Best.-Nr. 0554 3332).

Aber damit nicht genug! Wir haben noch mehr Aktionspreise für Sie:

Wir – die Philipp Wagner GmbH – sind der SHK-Marken-Fachversand der sich klassisch dreistufig ausschließlich an Heizungs- und Sanitär-Installateure sowie industrielle Abnehmer richtet. Unsere Kunden und deren tägliche Herausforderungen haben wir stets im Blick – wir verkaufen eben nicht nur Standard, sondern echte Problemlösungen. Diese liefern wir per Paketdienst oder Spedition bundesweit direkt zu Ihnen oder auf die Baustelle. Sparen auch Sie Fahrzeiten und lassen Sie sich hochwertige Markenprodukte der SHK-Branche bequem und einfach in Ihre Firma liefern. Und das Beste: gute Beratung gibt es dazu kostenlos. Technik ist unser Ding!