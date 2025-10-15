BOACRAFT: TERRA+ erhältlich bei - GC GRUPPE, PETER JENSEN, RICHTER + FRENZEL und WEINMANN & SCHANZ
MAXIMALE FLEXIBILITÄT
DURCH VERLÄNGERTE ANSCHLUSSROHRE
Beidseitige Zusatzlängen der Well- und Leerrohre von je 25 cm (DN 25 & DN 32) bis 30 cm (DN40 & DN50) sorgen dafür, dass auch verwinkelte und schwer zugängliche Anschlüsse der Luft-Wasser Wärmepumpe leicht und unkompliziert erreicht werden können.
Die letzten Zentimeter können einfach von Hand gebogen werden. Somit profitiert man von der maximalen Flexibilität der Edelstahlwellrohre.
DURCH BEKANNTE DOPPELDICHTTECHNOLOGIE
Die bekannten Fittinge aus dem BOAGAS-Sortiment sorgen auch bei dem TERRA+System für gewohnte Dichtheit.
Durch die patentierte Doppeldichttechnologie und der korrekt durchgeführten Verschraubung gehören tropfende Verbindungsstellen der Vergangenheit an. Es werden keine weiteren Spezialwerkzeuge benötigt.
MAXIMALE ENERGIEEINSPARUNG
FÜR JEDEN EINSATZBEREICH
Das TERRA+ Sortiment erfüllt alle Anforderungen des deutschen GebäudeEnergieGesetzes (GEG, früher EnEV) und der österreichischen Norm ÖNORM H 5155 für Wärmeverteilungsrohre.