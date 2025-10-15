TERRA+ wurde speziell für die Anbindung der Außeneinheit von Luft/Wasser-Wärmepumpen an das Heizungssystem entwickelt. Bild: BOACRAFT Management GmbH
BOACRAFT: TERRA+ erhältlich bei - GC GRUPPE, PETER JENSEN, RICHTER + FRENZEL und WEINMANN & SCHANZ

TERRA+ DIE SMARTE LÖSUNG FÜR WÄRMEFÜHRENDE EDELSTAHLWELLROHRE

MAXIMALE FLEXIBILITÄT

DURCH VERLÄNGERTE ANSCHLUSSROHRE

Beidseitige Zusatzlängen der Well- und Leerrohre von je 25 cm (DN 25 & DN 32) bis 30 cm (DN40 & DN50) sorgen dafür, dass auch verwinkelte und schwer zugängliche Anschlüsse der Luft-Wasser Wärmepumpe leicht und unkompliziert erreicht werden können.

Die letzten Zentimeter können einfach von Hand gebogen werden. Somit profitiert man  von der maximalen Flexibilität der Edelstahlwellrohre.

MAXIMALE DICHTHEIT

DURCH BEKANNTE DOPPELDICHTTECHNOLOGIE

Die bekannten Fittinge aus dem BOAGAS-Sortiment sorgen auch bei dem TERRA+System für gewohnte Dichtheit.

Durch die patentierte Doppeldichttechnologie und der korrekt durchgeführten Verschraubung gehören tropfende Verbindungsstellen der Vergangenheit an. Es werden keine weiteren Spezialwerkzeuge benötigt.

MAXIMALE ENERGIEEINSPARUNG

FÜR JEDEN EINSATZBEREICH

Das TERRA+ Sortiment erfüllt alle Anforderungen des deutschen GebäudeEnergieGesetzes (GEG, früher EnEV) und der österreichischen Norm ÖNORM H 5155 für Wärmeverteilungsrohre.

BOACRAFT Deutschland GmbH
Am Mittelrain 11
75245 Neulingen
Deutschland
Telefon:  +49 152 2430 5291
www.boa-craft.com
