Die Systemelemente in der Plattengröße 1000 x 500 mm können auf Massiv- und Holzbalkendecken gleichermaßen verlegt werden. Das mineralische Grundmaterial ist nicht brennbar und benötigt keine zusätzlichen Flammschutzadditive. Hinzu kommt, dass es eine sehr gute Umweltbilanz in puncto Biolöslichkeit und Primärenergiebedarf aufweist, wenn man ihn mit anderen Dämmungen vergleicht. Schließlich ist von Bedeutung, dass sich beim Recycling keine giftigen Schadstoffe bilden, etwa in Form von organischen Verbindungen wie polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK). Das Grundprodukt verfügt zudem über die Baustoffklasse A1 und erfüllt so auch die Anforderungen „keine Rauchentwicklung“ sowie „kein brennendes Abtropfen/Abfallen“. Damit ermöglicht herotec einen in Sachen baulicher Brandschutz sicheren und umweltverträglichen Bodenaufbau für die Fußbodenheizung.

Um die Installation der Rohrleitungen leichter zu gestalten, sind ab Werk eingefräste Rillen, ausgekleidet mit Stahl- oder Aluminiumblechen, vorbereitet. Die Fixierung der Bleche erfolgt durch ein patentiertes mechanisches Verfahren. Dadurch ist eine für den Recycling-Prozess wichtige sortenreine Trennung möglich. Die Lastverteilschicht kann in Trockenbauweise erstellt oder mit Estrichen nach DIN 18560 sowie mit Spachtelmassen ausgeführt werden. Als Heizrohre kommen herotec-Metallverbundrohre in der Dimension 16 x 2,00 mm zum Einsatz. So können minimale Bodenaufbauten von 47 mm (mit Spachtelmasse) bzw. 58 mm (mit Fertigteilestrich) realisiert werden.

Weitere Informationen zum Sortiment rund um die Flächenheizung und -kühlung sind auf www.herotec.de zu finden.